El fenómeno Messi ya no se limita a la figura del mejor jugador del mundo. Empieza a expandirse hacia su entorno más cercano y a convertir a su familia en parte del negocio. Stanley, que transformó a Lionel Messi en uno de los principales motores comerciales de su operación local, da ahora un paso más y lanza una colección junto a Antonela Roccuzzo, en una jugada que consolida al “clan Messi” como una plataforma de valor para las marcas.

Ahora, Grupo Mendizábal, representante de la marca en Argentina, avanzó con la esposa del 10 de la selección en una decisión que, según explicaron, “les permite extender ese capital de marca hacia un público más femenino y lifestyle”.

La empresa busca correrse del outdoor clásico y posicionarse como una marca de hidratación, bienestar y vida urbana. “Antonela representa exactamente eso”, agregaron.

La cápsula, denominada Stanley 1913 x Anto, está compuesta por tres productos: el Mate Clásico, con un precio de $ 72.000; el Quencher ProTour, que se vende a $ 140.000; y el Termo Mate System, con un valor de $ 178.000. Al igual que las colecciones firmadas por Messi, se trata de una edición limitada.

La nueva línea se suma a la estrategia de colaboraciones que Stanley viene profundizando en la Argentina. En los últimos meses, la compañía lanzó distintas ediciones junto a Messi, entre ellas GOAT Pink, Striker Blue y GOAT Black.

Cabe recordar que, el mes pasado, Stanley había anunciado la incorporación de Roccuzzo como embajadora global de la marca. Ese acuerdo se presentó en el marco del lanzamiento de la Botella Activate Shaker, un producto orientado a un estilo de vida más activo.

En la Argentina, Stanley opera a través de Grupo Mendizábal, que tiene la representación oficial de la marca desde 2012. El grupo, encabezado por Facundo Mendizábal, introdujo los productos Stanley en el mercado local a través de su importadora Parallel.

Mendizábal firmó un acuerdo con la casa matriz de Stanley en los Estados Unidos para asumir la distribución y comercialización de la marca en 23 mercados de Centroamérica y el Caribe, con base operativa en Miami. El contrato incluyó una inversión inicial de u$s 1,5 millones y la apertura de oficinas en esa ciudad.

Actualmente, el grupo cuenta con nueve locales distribuidos en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe y Córdoba.

Los otros negocios de Roccuzzo

Además de su vínculo con Stanley, Antonela Roccuzzo desarrolló en los últimos años un perfil activo como embajadora y socia comercial de distintas marcas internacionales. Participó en campañas para Adidas vinculadas al entrenamiento y la indumentaria. También trabajó con Tiffany & Co. en el rubro del lujo y realizó colaboraciones con firmas de wellness y moda deportiva como Alo Yoga.

En paralelo, Roccuzzo avanzó con emprendimientos propios y negocios familiares. Su principal antecedente empresario está en Rosario, donde su familia mantiene desde hace décadas el supermercado Único, un comercio que comenzó como despensa en los años 80 y que luego evolucionó al formato de autoservicio. Con el tiempo, llegó a operar varias sucursales en la ciudad, aunque en los últimos años redujo su presencia y conservó el local histórico del centro rosarino, ubicado en la intersección de Lavalle y 27 de Febrero.

En 2014 lanzó Enfans, una marca de ropa para niños desarrollada junto a su prima Andrea Lo Menzo. El proyecto opera sin locales propios, a través de una tienda online y una red de puntos de venta multimarca en distintas provincias. La marca sumó además una línea de fragancias y productos de cuidado personal.

La esposa de Messi también incursionó en el retail cuando llevó la marca de calzado Sarkany a Barcelona. La iniciativa se puso en marcha en 2017 junto a Sofía Balbi, actual esposa del futbolista Luis Suárez, y formó parte del primer intento de expansión europea de la firma. El local operó durante dos años y luego cerró.