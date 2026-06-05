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Aeropuertos Argentina anunció un nuevo plan de obras en el Aeroparque Jorge Newbery por una inversión de más de u$s 85 millones. Como parte de este proceso, el aeropuerto suspenderá todas sus operaciones entre el mediodía del 25 de agosto y el mediodía del 27 de agosto para realizar trabajos de mantenimiento preventivo sobre la pista principal.

La compañía atribuyó esta expansión al “fuerte aumento en la operación del aeropuerto” que hoy presenta picos de 440 vuelos por día, y las perspectivas de un incremento en la actividad en la pista por una mayor oferta de vuelos y demanda de las líneas aéreas y de vuelos ejecutivos.

Solo en 2025, el Aeroparque transportó un total de 17.812.311 pasajeros totales, de los cuales 5.265.159 correspondieron a vuelos internacionales y 12.547.152 a domésticos. En el primer trimestre de este año ya se registraron cerca de 6 millones de viajeros , manteniendo niveles similares a los récords alcanzados el año pasado.

“Buscamos responder adecuadamente a una demanda que crece año tras año y seguir superando las expectativas de los pasajeros. Para eso debemos adelantarnos a las necesidades e invertir en infraestructura, tecnología y servicios”, afirmó Federico Laborde, gerente general de la unidad de Negocios Centro de Aeropuertos Argentina.

Las novedades

En el sector doméstico se ampliarán más de 2800 metros cuadrados para incorporar nuevos espacios comerciales, gastronómicos y una sala VIP de última generación llamada “Amae Lounge”.

Entre las novedades más destacadas figura la llegada de Bis Café, el nuevo concepto gastronómico desarrollado por el chef Gonzalo Aramburu, el único argentino distinguido con dos estrellas Michelin. El local tendrá vistas al Río de la Plata y ofrecerá una propuesta basada en cafetería de especialidad, cocina de mercado y productos regionales. También desembarcará un nuevo restaurante Outback Steakhouse en la zona de embarque nacional.

En el área internacional, las obras abarcarán más de 9300 metros cuadrados e incluirán la ampliación del Duty Free, tres nuevos espacios gastronómicos, una nueva sala VIP con vista al río y mayores superficies destinadas a los controles migratorios y de seguridad.

Otro de los ejes del proyecto será la incorporación de tecnología para agilizar el paso de los pasajeros por la terminal. En este sentido, se instalarán nuevos kioscos de autogestión para check-in, sistemas automáticos para despacho de equipaje y puestos flexibles que podrán ser utilizados por todas las aerolíneas. Según las estimaciones de Aeropuertos Argentina, estas herramientas permitirán reducir hasta un 26% los tiempos de check-in y un 33% los procesos de control previo al embarque.