En un contexto en el que las marcas globales buscan reforzar su vínculo con el consumo cotidiano a través del diseño y las colaboraciones, Stanley avanzó con una doble apuesta en la Argentina: por un lado, el lanzamiento de una colección junto a la artista Karol G y, por otro, su desembarco en una nueva categoría vinculada al universo de las mascotas. La compañía, identificada históricamente con sus productos térmicos, amplió así su portafolio con propuestas que combinan estética, funcionalidad y expansión hacia nuevos hábitos de consumo. El movimiento se inscribe en una estrategia más amplia de posicionamiento en el segmento lifestyle, donde el diseño y la identidad cultural ganan peso frente a la mera utilidad. La nueva línea Stanley 1913 x Karol G presentó en el país una edición especial de su clásico Quencher, uno de los productos más reconocidos de la marca. La colección incorpora un acabado dorado premium y un estampado floral exclusivo inspirado en el universo visual de la artista. Según detalló la compañía, se trata de una propuesta que “combina diseño, funcionalidad y estética inspirada en el universo visual de la cantante”, manteniendo al mismo tiempo las prestaciones térmicas, la durabilidad y la resistencia que caracterizan a sus productos. El lanzamiento tuvo alcance global y Argentina quedó incluida entre los mercados donde la colección ya se encuentra disponible, en línea con la estrategia de la marca de replicar colaboraciones internacionales en plazas clave. En paralelo, Stanley anunció su ingreso a una nueva categoría con Stanley Pet, una línea especialmente diseñada para mascotas. La propuesta incluye bowls térmicos fabricados en acero inoxidable, orientados a conservar la temperatura del agua o el alimento. Desde la empresa señalaron que estos productos están “pensados para acompañar la vida de las mascotas en el hogar, viajes y uso cotidiano”, lo que refleja una ampliación del uso tradicional de sus soluciones térmicas hacia nuevas ocasiones de consumo. La decisión de incursionar en este segmento responde al crecimiento sostenido del mercado de productos para mascotas, donde las marcas buscan diferenciarse a través de innovación, materiales y diseño. En el país, los productos de Stanley son distribuidos oficialmente por Grupo Mendizabal, compañía que representa a la marca desde 2013. Actualmente, la firma pasó de comercializar únicamente el icónico termo verde en tres tamaños a ofrecer más de 500 productos en el mercado local. Además, gestiona la distribución en 10 países de Centroamérica. Los productos pueden encontrarse en tiendas oficiales ubicadas en centros comerciales del AMBA, como Unicenter, Alto Palermo, Paseo Alcorta, Distrito Arcos, Parque Brown, Abasto Shopping y Nordelta, así como en Córdoba Shopping y Alto Comahue, en la ciudad de Neuquén. También están disponibles a través de la tienda online oficial y en puntos de venta autorizados en todo el país. Con estas iniciativas, Stanley reforzó su posicionamiento como una marca asociada al diseño, el estilo de vida y las tendencias urbanas. La combinación de colaboraciones con figuras globales y la apertura a nuevas categorías de producto evidencia una estrategia orientada a ampliar su alcance más allá de su negocio tradicional. En ese marco, la compañía busca consolidar su presencia en mercados como el argentino con propuestas que integran identidad de marca, innovación y diversificación, en un escenario donde el consumo se redefine a partir de experiencias y usos cada vez más amplios.