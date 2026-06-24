En la industria de la moda, una prenda que queda fuera de temporada no desaparece del balance. Ocupa espacio, inmoviliza capital y obliga a las marcas a resolver cómo liquidarla sin dañar su precio de lista.

Sobre ese problema nació Archivo Moda, una startup argentina que creó un outlet 100% digital para vender sobrestock de marcas premium con descuentos de entre 50% y 80%.

El modelo combina precios agresivos, ventas relámpago y una operación pensada para liberar inventario con rapidez. Las marcas aportan el stock, pero conservan la propiedad de los productos hasta que se concreta la venta. Archivo Moda se ocupa de la comercialización, la difusión y la generación de demanda a través de su propia audiencia.

“Las marcas tienen producto buenísimo parado en un depósito y necesitan hacer caja. Nosotros lo disponibilizamos al público a precio regalado”, explica Tomás Albano, cofundador de Archivo Moda.

La compañía debutó con drops de Mistral y Brooksfield, y luego sumó una venta con Wrangler y Lee. Según la empresa, el primer lanzamiento reunió más de 500 clientes en 48 horas y la lista de espera ya superó los 10.000 anotados.

Los suscriptores acceden una hora antes al catálogo, una ventaja clave en un esquema donde los productos y talles más buscados se agotan rápido.

La lógica es simple: cada venta dura entre 48 y 72 horas, con stock limitado y marcas agrupadas por tipo de público. En el último drop, por ejemplo, una campera de jean Lee Basquiat Edition que en shopping costaba $ 185.400 se ofrecía a $ 69.900, mientras que un jean regular Wrangler de $ 137.800 bajaba a $ 59.900.

De la moda circular a la liquidación de stocks

Para los fundadores, la oportunidad apareció después de trabajar durante dos años con marcas de indumentaria en proyectos vinculados a moda circular. En ese proceso, detectaron un problema repetido: depósitos cargados de productos de temporadas anteriores, inventarios poco ordenados y necesidad de convertir mercadería parada en caja.

“Nos empezamos a encontrar con marcas que tenían cosas en cajas cerradas, productos sin fotos o bases de datos que no estaban listas para vender online”, cuenta Albano.

Esa dificultad operativa terminó convirtiéndose en parte del negocio de Archivo Moda: además de publicar las prendas, la startup ayuda a sanear información, ordenar productos y preparar el inventario para la venta digital.

Archivo Moda ayuda a las marcas a liquidar sobrestock

La propuesta también busca resolver una tensión habitual para las marcas. Muchas ya tienen outlets propios o secciones de descuentos permanentes en sus ecommerce, pero liquidar fuerte puede competir con el canal regular y erosionar el valor percibido.

Archivo Moda intenta diferenciarse con ventanas cortas de venta y una audiencia externa: la oferta está disponible durante pocos días y no queda expuesta de manera permanente junto al precio de lista.

“Nos resulta fácil venderlo a las marcas porque el tiempo limitado hace que no sea una oferta prendida todo el tiempo, compitiendo contra su canal tradicional”, señala Albano. “Durante tres días puede haber una oportunidad muy fuerte de precio, pero no queda haciendo ruido todos los días”.

Precios que se convierten en un atractivo

El formato también responde a un cambio del lado del consumidor. Con precios de indumentaria cada vez más altos, el acceso a marcas premium con descuentos fuertes se volvió un atractivo en sí mismo. Según Albano, una de las primeras señales positivas fue la recompra: clientes que participaron del primer drop volvieron para el segundo.

La compañía proyecta lanzar uno o dos drops por mes, según la disponibilidad de stock y el tamaño de cada marca. En las próximas semanas, prevé sumar propuestas de mujer, niños, adolescentes y deporte, además de ventas con Cheeky, Awada y Como Quieres.