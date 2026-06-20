En esta noticia La fórmula del éxito de Miniso

Miniso, la cadena asiática que es furor en las redes avanza en su plan de fuerte desembarco en la Argentina y, tras abrir su local insignia en el DOT, prepara la llega a otros tres importantes shoppings del país.

La marca que se transformó en un fenómeno global por hacer de sus productos objetos deseable y a la vez accesibles, llegó al país a mediados de abrir con un primer local en la calle Florida y hace unos días abrió su tercera tienda en Plaza Oeste Shopping.

Ahora, la joven firma que, si bien tiene una estética japonesa nació en China en 2011, apuesta por tres de los centros comerciales más importantes del país: Alto Palermo, Abasto y Alto Avellaneda.

Si bien aún no se dieron a conocer las fechas exactas de las inauguraciones las tres aperturas están prevista para los próximos meses. “Ya empezaron las obras”, aseguraron desde IRSA, la duela de los centros comerciales. Primero cortará cintas la tienda del Alto Palermo, en segundo lugar, la del Alto Avellaneda y luego el Abasto.

En el plan de expansión de la marca también está previsto llegar al Unicenter, a Palmas de Pilar, abrir un local sobre Avenida Cabildo y dos tiendas más en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Miniso ya abrió tres locales en el país

Así, la cadena que mezcla diseño atractivo, precios accesibles y estética aspiracional avanza en el plan anunciado en su arribo al país: una inversión de u$s 50 millones en la apertura de 100 locales en los próximos 5 años. El ambicioso proyecto de la marca, que e stá presente en 112 países, representa, además, según sus propias estimaciones entre 800 y 1000 puestos de trabajo directos.

En estas tres nuevas tiendas, por caso, cada una empleará a unas 50 personas.

El catálogo que se puede encontrar en un local de Miniso es amplio: desde artículos de hogar y tecnología hasta cosmética, papelería y juguetes. Pero el diferencial está en la curaduría y en el diseño. La firma logró convertir objetos cotidianos —auriculares, botellas, organizadores— en pequeños objetos de deseo. A eso se suma una estrategia clave: alianzas con licencias globales como Disney, Marvel o Sanrio , que potencian el atractivo, especialmente entre públicos jóvenes.

La fórmula del éxito de Miniso

La historia de Miniso arranca en 2013, cuando el empresario chino Ye Guofu, que venía de manejar cadenas de “todo por 10 yuanes” (tipo todo por $1) junto al diseñador japonés Miyake Junya, lanzó la marca con una premisa clara: ofrecer productos de uso cotidiano con diseño cuidado, inspirados en la simplicidad japonesa, pero a precios masivos. Desde el inicio, el concepto fue tan simple como efectivo: tiendas ordenadas, minimalistas, con una fuerte impronta visual y una rotación constante de productos que invitan a entrar “solo a mirar”… y salir con algo.

La primera tienda fue casi experimental, cerca de su propia fábrica, lo que le permitió integrar diseño, producción y venta en un mismo circuito.

Desde el inicio, la marca se apoyó en una estética “japonesa” minimalista, aunque su origen es chino. Esa decisión fue estratégica: asociarse a la percepción global de calidad y diseño nipón. Su expansión fue rapidísima: en solo dos años ya estaba fuera de China (primera tienda internacional en Singapur en 2015) y hoy tiene unos 7700 locales en todo el mundo.

Su vertiginoso crecimiento impresionó hasta al propio fundador que al principio dijo que esperaba vender apenas 2 o 3 mil millones de yuanes al año. Hoy alcanza ventas globales por u$S 2450 millones.