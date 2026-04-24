Finalmente, después una década de expectativa, la cadena sueca de indumentaria H&M anunció su desembarco oficial en la Argentina. En un comunicado publicado en su página web, develó su intención de expandirse en América latina con la apertura de su primera tienda en el país durante 2027, a través de una franquicia concedida al grupo panameño Hola Moda. “Estamos muy complacidos de anunciar nustra continua expansión en América latina con nuestra primera tienda en la Argentina durante 2027. Es un paso muy excitante y esperamos hacer de H&M y de nuestro concepto de moda y calidad al mejor precio en una forma sustentable sea accesible para muchos consumidores en el país”, declaro el CEO del grupo H&M, Daniel Ervér. Fundada en 1947, en Vasteras, Suecia, el grupo H&M tiene más de 4100 locales en 81 países. En 2025, generó ventas netas por 228.000 millones de coronas suecas, unos u$s 25.000 millones. Su nombre se debe a la palabra “Hennes” (“Para ella”), el nombre que tuvo la empresa cuando nació, y al de una tienda de indumentaria masculina que su fundador, Erling Persson, compró en 1968: Mauritz Widforss. En ese momento, rebautizó a la cadena fusionada como Hennes & Mauritz. Del total de tiendas que tiene en la actualidad, 2400 están en Europa. En tanto, hay 769 en el continente americano, incluidos los Estados Unidos. Abrió la primera en América latina en 2012. Fue en México. Desde entonces, se expandió a Brasil, El Salvador, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela. Para fines de 2026, se proyecta su primer corte de cintas en Paraguay. Hola Moda, el grupo que abrirá el local en la Argentina, es una empresa panameña creada con el propósito exclusivo de operar la franquicia de H&M en América central. Sería el primer país de América del Sur en el que aterriza, ya que H&M gestiona directamente sus operaciones en Uruguay, Perú y Brasil. Precisamente, la sueca inauguró en esos países a partir de 2017, un año después de que tomara forma su desembarco en la Argentina. De hecho, ni bien asumió la presidencia de la Nación Mauricio Macri, en diciembre de 2015, sonó fuerte que H&M sería la primera marca internacional en llegar, ante la expectativa de una economía más abierta y normalizada de la que hubo durante los 12 años del primer kirchnerismo. Pero, al cabo del primer trimestre de 2016, se quiso evitar una versión argentina del Síndrome de Estocolmo (donde están sus oficinas centrales) y evitar quedar como rehén en un país que, así como viró para un lado, podía rápidamente volver al otro. Fue así que en el HQ primó la prudencia y un mail pidió desacelerar el papelerío local, que estaba bastante avanzado. Un año más tarde, la cancelación del proyecto fue definitiva. Desde entonces, siempre rondó la posibilidad de que, en algún momento, se reactivara. De hecho, en 2019, Arturo Alacahan, dueño del grupo textil JMC (licenciatario de New Balance, Speedo, Joma y Birkenstock), hizo un acuerdo para vender en la Argentina prendas que H&M -cuya producción está tercerizada en Asia- discontinuaba o no lograba colocar en su cadena. De hecho, algo similar hizo Coto en sus hipermercados a fines del año pasado. Sin embargo, semanas atrás, volvió a sonar con fuerza su arribo. Trascendió la existencia de negociaciones para abrir un primer local en un shopping. En tal sentido, la posibilidad más fuerte es Alto Palermo, de IRSA. H&M se suma, de esta forma, a la creciente llegada de marcas internacionales a la Argentina, propicada por el entormo de apertura comercial que normalizó el Gobierno de Javier Milei. Varias ya están en operación, como Decathlon, Victoria’s Secret y Carter’s. También, Adolfo Domínguez, Montblanc, Tous y, esta semana, cortó cintas en calle Florida la japonesa Miniso. En tanto, confirmaron su arribo (o están en negociaciones para hacerlo) Armani y Mango, entre otras. Que H&M no llegue al país en forma directa, sino a través de un licenciatario, tiene su razón de ser. De hecho, la mayoría de las marcas internacionales que aterrizaron desde diciembre de 2023 lo hicieron a través de un licenciatario local o regional. “Pese a la expectativa que generan las reformas que propone el Gobierno, y a lo que muestran los logros económicos que tuvo hasta ahora, todavía, la historia de la Argentina sigue pesando. Muy pocos se animan a llevar a un board en casa matriz un proyecto para invertir directamente en el país. Menos si son marcas de consumo masivo, muy expuestas a que, de un día al otro, les cambien las reglas”, explica una fuente de la industria del retail. “Por eso, encontraron esta modalidad: licenciatarios que asuman el riesgo pero que sean más partners que representantes. La estrategia la define la marca; la inversión y la operación, por cuenta del socio”, agrega, después de ver varias de esas negociaciones en ferias recientes realizadas en el exterior. Es decir, un esquema mediante el cual las marcas no entierran inversión propia en capital fijo -como inmuebles, logística, tecnología y personal-, sino que proveen el producto que, luego, comercializa su revendedor. “De esa forma, si mañana hay otro gobierno y vuelven las barreras comerciales o cambiarias, no pagan tanto el costo. Lo máximo que pierden será uno de los tantos mercados del mundo a los que abastecían”, agrega, en alusión al modelo que, en el último lustro, propició el cierre en el país de Falabella y el cambio de sistema de ZARA.