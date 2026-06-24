Eduardo Costantini sigue ampliando su cartera de desarrollos. Mientras avanza con nuevos proyectos en Palermo, Las Cañitas y Bajo Belgrano, la desarrolladora Consultatio lanzó Oceana Nordelta, un emprendimiento residencial ubicado frente al lago central de la ciudad privada en Tigre.

La obra demandó más de cuatro años y se levanta sobre un terreno de más de 23.000 metros cuadrados. En total, contempla 131 unidades y es el único proyecto residencial que la compañía desarrolló dentro de Nordelta.

Se trata del segundo emprendimiento de la línea Oceana en la Argentina. La marca ya tiene presencia en Puerto Madero y también desarrollos en Bal Harbour y Key Biscayne, en los Estados Unidos .

Cómo es Oceana

El proyecto fue desarrollado junto con Grupo Acqua. El edificio tiene 7 pisos, planta baja y un subsuelo y suma más de 33.700 metros cuadrados construidos, de los cuales 27.250 m2 son comercializables.

La construcción se extiende sobre una península y fue diseñada con una estructura en zigzag. Además de las unidades residenciales, el complejo cuenta con espacios comunes, piscina cubierta y descubierta, gimnasio, salón de usos múltiples y áreas de coworking.

En los sectores compartidos también se incorporaron obras de artistas latinoamericanos. Según indicó de la compañía, las unidades ya se están entregando y el valor promedio del metro cuadrado ronda los u$s 4440.

Las últimas compras de Costantini

A fines de 2024, Consultatio incorporó 65 hectáreas linderas a Puertos, en Escobar, con el objetivo de ampliar el masterplan del emprendimiento que desarrolla en esa zona.

Un mes después, el grupo desembolsó u$s 10,8 millones por un campo de 145 hectáreas sobre la ruta 10, entre San Vicente y Eden Rock, en Punta del Este. El activo, que había pertenecido a Lázaro Báez, fue sumado para expandir Las Garzas, el desarrollo que la compañía tiene en la costa uruguaya.

Poco después, la empresa adquirió otras 141 hectáreas en Montevideo por unos u$s 13 millones. La operación marcó el desembarco en la capital uruguaya, donde proyecta construir un emprendimiento residencial.

En mayo de 2025, el grupo pagó u$s 21,23 millones por un terreno de más de 3400 m2 ubicado sobre Soldado de la Independencia, a metros del Campo Argentino de Polo. El predio, que pertenecía al Estado nacional, tiene capacidad para desarrollar más de 18.000 metros cuadrados.

Ese mismo mes, el empresario avanzó con otra operación. Compró el 51% de Argencons por u$s 12,75 millones y pasó a convertirse en el principal accionista de la desarrolladora detrás de la marca Quartier. La compañía, fundada por Miguel Camps, acumula más de un millón de metros cuadrados construidos y más de 20 edificios entre la Argentina y Uruguay.

La adquisición le permitió sumar nuevos proyectos. En diciembre pasado, a través de Argencons, el grupo se quedó con el predio de casi una hectárea que ocupa la planta de verificación vehicular de la Policía Federal, en Bajo Belgrano. Por el terreno, ubicado entre Echeverría, Juramento y Artilleros, pagó u$s 46,5 millones. Allí proyecta un nuevo Quartier orientado a familias, con alrededor de 100 unidades, un jardín central de 3000 metros cuadrados, dos piscinas y amplios espacios verdes.

La operación más grande llegó en octubre. Consultatio ofertó u$s 127 millones y ganó la subasta por el predio de 44.000 metros cuadrados donde funcionan Jumbo, Easy y Portal Palermo.

El monto marcó un récord para una venta de inmuebles del Estado nacional. Sobre esas cuatro hectáreas ubicadas frente a la Mezquita Rey Fahd, el empresario proyecta un desarrollo de más de u$s 350 millones. El masterplan contempla viviendas, oficinas, locales comerciales, espacios públicos y la puesta en valor del Pabellón del Centenario, declarado Monumento Histórico Nacional.

En paralelo, la desarrolladora completó Huergo 475 , la torre ubicada sobre Paseo del Bajo, y avanza con Catalinas Río , un complejo de oficinas de más de 50.000 metros cuadrados vendibles ubicado entre Puerto Madero y Catalinas.