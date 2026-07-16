La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) vuelve a subastar un terreno en la Ciudad de Buenos Aires.

Será el cuarto llamado para desprenderse del predio, esta vez con un precio base de u$s 381.690, casi un 20% inferior al de la primera convocatoria.

El lote, ubicado en Francisco Acuña de Figueroa 981, en el barrio de Almagro, saldrá a remate el próximo 20 de agosto a través de la plataforma Subast.AR. En la convocatoria anterior, la base había sido de u$s 425.683, pero tampoco recibió ofertas.

El lote tiene una superficie de 230,31 metros cuadrados. Según el pliego, quien resulte adjudicatario deberá iniciar una obra dentro de los 36 meses posteriores a la escrituración y ejecutar al menos el 30% de la capacidad edificable en un plazo máximo de cinco años.

El proyecto para convertir el lote en una reserva urbana

Desde hace más de dos años, un grupo de vecinos busca que el terreno tenga otro destino. Organizados a través del colectivo Relieve, impulsan un proyecto para que el predio sea transferido a la Ciudad de Buenos Aires y se convierta en una micro reserva urbana.

La iniciativa ya fue presentada en la Legislatura porteña. El proyecto plantea que la Ciudad gestione con el Gobierno nacional la transferencia del terreno para destinarlo a un nuevo espacio verde de acceso público.

La propuesta contempla preservar el arbolado existente, mantener la mayor parte de la superficie como suelo absorbente e incorporar especies nativas, con una intervención mínima sobre el predio.

El colectivo también elaboró, junto con el estudio de arquitectura Futuro, un anteproyecto que prevé la construcción de pasarelas y áreas de permanencia para recorrer el predio.

Los vecinos sostienen que el proyecto cobra especial relevancia por la escasez de espacios verdes en la zona. Según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba), la Comuna 5 -que integran Almagro y Boedo- es una de las que menor superficie verde por habitante tiene en todo el distrito.

Cuáles son las próximas subastas

Los activos más relevantes que tiene en carpeta para este año la AABE incluyen el predio donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. Se trata de uno de los terrenos de mayor escala que el organismo prevé llevar al mercado en esta nueva etapa del plan de subastas.

El inmueble abarca más de 50.000 metros cuadrados, con salida directa al río. Según fuentes oficiales, todavía no hay una fecha definida para el remate ni un precio base establecido, pero se espera que la subasta se concrete en 2026.

El activo representa aproximadamente la mitad del predio total donde hoy opera el parque de diversiones. La decisión de avanzar con la venta se dio luego de que el Gobierno nacional desafectara el inmueble del uso ferroviario, un paso necesario para habilitar su futura subasta.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Administración tiene en cartera otros inmuebles. Subastará el terreno donde funciona actualmente la cárcel de Devoto. Se trata de un mega predio de aproximadamente 4,5 hectáreas, unos 45.000 metros cuadrados, ubicado en Villa Devoto, uno de los últimos grandes predios disponibles dentro del tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

La venta del inmueble quedará habilitada una vez que se concrete el traslado total de los internos, previsto para antes de fin de año, al nuevo complejo penitenciario federal de Marcos Paz y se formalice el cierre definitivo del penal. Si bien el terreno no tiene fecha ni precio base definido, ya empezó a captar la atención del sector inmobiliario.

Otro de los terrenos es un lote sobre la Avenida del Libertador, a la altura del 3800, entre Cerviño y Bullrich, dentro de la traza de las vías del ferrocarril San Martín, en el tramo Retiro-Palermo.

El predio tiene poco más de 3000 metros cuadrados y se ubica en una de las zonas de mayor valor inmobiliario de la Ciudad. Actualmente,en ese sector funciona una sede del Renaper.

A pocos metros se levanta el edificio diseñado por Zaha Hadid, uno de los desarrollos más exclusivos de Buenos Aires, donde los valores superan los u$s 9000 por metro cuadrado.