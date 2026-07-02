Mientras el metro cuadrado en Puerto Madero se mueve en torno a los u$s 7000, en Palermo ya hay departamentos que se venden por hasta u$s 12.000 el m². Uno de ellos está en Decó Polo by Armani, el emprendimiento que construye ABV Arquitectos frente al Campo Argentino de Polo y que se convirtió en uno de los desarrollos más exclusivos.

Según una publicación de Argenprop, una departamento de 220 m² ubicada en el quinto piso de la Torre Sur se ofrece por u$s 2,8 millones. La unidad cuenta con tres dormitorios en suite, living comedor con grandes ventanales, cocina con isla, dependencia de servicio y dos cocheras.

El metro cuadrado está por arriba de los u$s 12.700. En Puerto Madero, donde están los pisos más caros de Buenos Aires, el m2 se cotiza entre u$s 6000 y u$s 7000 en la mayoría de las propuestas.

Al ser consultada por El Cronista, la desarrolladora prefirió no hacer comentarios sobre los valores de comercialización de las unidades.

El proyecto ocupa una manzana completa delimitada por las calles Báez, Clay, Dorrego y el Campo Argentino de Polo, en el límite entre Palermo Nuevo y Las Cañitas. Allí se levantan dos torres de 30 pisos con unidades que van desde los 160 hasta los 890 metros cuadrados.

El terreno donde hoy se desarrolla fue adquirido en 2019 por Arkinver S.A., la sociedad integrada por los socios de ABV Arquitectos, en una subasta organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La empresa pagó u$s 18 millones por el lote.

La operación llegó dos años después de que la misma sociedad desembolsara otros u$s 33 millones para quedarse con el predio lindero, conocido como la ex Sastrería Militar del Ejército, en una subasta en la que participaron desarrolladoras como Consultatio, TGLT y Vizora.

La obra comenzó a fines de 2022 y las primeras entregas están previstas para fines de 2026.

Cómo es Decó Polo

Uno de los principales atributos del proyecto es su alianza con Armani/Casa. El acuerdo no implica que los departamentos se entreguen amoblados por la marca italiana. El sello alcanza al diseño, el interiorismo y la selección de materiales de los espacios comunes, el lobby principal y el showroom donde se comercializan las unidades.

El complejo contará con más de 6500 m² destinados a amenities. Entre ellos habrá una piscina exterior con borde infinito frente al Campo Argentino de Polo, una piscina cubierta semiolímpica, gimnasio, spa, salas de yoga y spinning, business center con espacios de coworking, microcine, canchas de tenis, salón de eventos, un bistró privado, deli market y un Sky Green Terrace de 2000 m2 con vistas abiertas a la ciudad.

También se creó una plaza pública sobre el frente del predio. El espacio verde fue una de las condiciones establecidas en el acuerdo urbanístico que habilitó la construcción de las torres.

Una zona que creció en los últimos años

El avance de Decó Polo se da en una zona que en los últimos años concentró algunos de los desarrollos inmobiliarios de mayor valor de la Ciudad.

Uno de los casos más relevantes es L’Avenue Libertador, la torre residencial diseñada por el estudio británico Zaha Hadid Architects. Ubicada sobre avenida Del Libertador y Bullrich, demandó una inversión cercana a los u$s 55 millones. Sus departamentos parten desde los 220 metros cuadrados y el valor se mueve entre los u$s 7500 y los u$s 10.000.

Las unidades de mayor superficie pueden superar los u$s 4,5 millones.

Ese proceso también atrajo a Eduardo Costantini. A través de Consultatio, el empresario compró este año un terreno de más de 3400 metros cuadrados sobre Soldado de la Independencia 615, a pocas cuadras de Decó Polo. Pagó u$s 21,2 millones en una subasta organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un 40% por encima del precio base, y anticipó que allí desarrollará un proyecto residencial de alta gama con más de 18.000 metros cuadrados construibles.

Fuente: El Cronista Fuente: El Cronista

Meses después adquirió el predio donde hoy funciona Portal Palermo. Consultatio desembolsó u$s 127 millones por las más de cuatro hectáreas ubicadas sobre Cerviño y Bullrich, en la operación de tierra más cara registrada en la Ciudad. Sobre ese terreno, actualmente ocupado por Jumbo y Easy, la desarrolladora prevé invertir más de u$s 350 millones para construir un emprendimiento de uso mixto.

El masterplan contempla edificios residenciales, locales comerciales, espacios gastronómicos, oficinas, sectores de diseño, áreas verdes y espacios públicos abiertos. Según explicó Costantini al momento de la compra, la idea es desarrollar un nuevo distrito urbano inspirado en los grandes polos internacionales que combine vivienda, arquitectura, arte y comercios.