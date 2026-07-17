Las dos trampas inmobiliarias que redefinen el negocio de alquilar en CABA: quiénes se perjudican
Aunque los precios de publicación se desaceleran y viajan por debajo de la inflación general, el costo real de entrada al mercado residencial y el peso de las expensas congelan las operaciones. Cuáles son los factores que encarecen el alquiler
Aunque los precios de publicación se desaceleran y viajan por debajo de la inflación general, el costo real de entrada al mercado residencial y el peso de las expensas congelan las operaciones. Cuáles son los factores que encarecen el alquiler