En esta noticia No toda cifra es homogénea

El mercado inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) cerró el primer semestre de 2026 con señales de consolidación. Es que, en junio, el valor promedio del metro cuadrado (m2) alcanzó los u$s 2108, en línea con los valores registrados durante el resto del semestre, lo que confirma un escenario de mayor estabilidad en los precios en comparación con años anteriores.

Según un informe elaborado por Remax en conjunto con la Universidad del CEMA y Reporte Inmobiliario, en este periodo, el m2 osciló entre u$s 2084 y u$s 2200.

“El primer semestre dejó una señal muy clara, el mercado encontró un punto de equilibrio. Después de la recuperación de precios que vimos durante 2025, este año los valores comenzaron a estabilizarse y eso genera un escenario mucho más previsible tanto para quienes venden como para quienes compran. Hoy vemos un mercado más maduro, con expectativas alineadas entre las partes y con operaciones que se concretan sobre bases mucho más realistas que en años anteriores”, comentó Sebastián Sosa, presidente y cofundador de Remax para Argentina y Uruguay.

De acuerdo con la compañía de real estate, l os departamentos de un ambiente promediaron u$s 2203 por m2, los de dos ambientes u$s 2146 y los de tres u$s 2021 . El informe también muestra que el margen de negociación entre el precio publicado y el de cierre continúa acotado. En junio, la diferencia fue de 5,11%, en línea con el promedio del semestre, y por debajo del 7% y 8% registrado entre 2020 y 2023.

“De cara a la segunda mitad del año esperamos un mercado con mayor nivel de actividad que de variación de precios. El crédito hipotecario sigue ganando protagonismo y, si continúa ampliándose la oferta financiera, puede convertirse en uno de los principales motores de la demanda”, sostuvo Sosa.

No toda cifra es homogénea

Según un relevamiento de Zonaprop, el metro cuadrado en junio se ubicó en u$s 2467 y, en lo que va del año, acumula una suba de 0,7%, aunque todavía se mantiene 12% por debajo del máximo histórico.

Sin embargo, el precio de las propiedades en CABA sigue mostrando diferencias entre barrios. Mientras el valor promedio de los departamentos aumentó 1,6% en los últimos 12 meses, algunas zonas registraron subas de hasta 9,4%, muy por encima de la media .

Saavedra volvió a encabezar el ranking de los barrios donde más aumentó el precio de los departamentos. El metro cuadrado alcanzó un promedio de u$s 2143, luego de registrar una suba interanual de 9,4%.

Puerto Madero continúa siendo el barrio más caro de la Ciudad Fuente: Shutterstock Shutterstock

El segundo puesto fue para Parque Avellaneda, con un incremento de 9,1%, mientras que Villa Real completó el podio con una valorización de 7,4%.

Entre los 10 barrios con mayor crecimiento también aparecen Agronomía, San Telmo, San Cristóbal, Villa Devoto y Villa Riachuelo, todos con aumentos superiores al promedio de la Ciudad. Barrios del corredor norte como Núñez, Villa Urquiza y Belgrano también mostraron una tendencia alcista, impulsada por el desarrollo de nuevos proyectos y el interés de los compradores.

En la misma línea, indicaron que algunas subzonas de Recoleta registraron aumentos de entre 5% y 10% en el último año. Puerto Madero continúa siendo el barrio más caro de la Ciudad, con un precio promedio de u$s 6136 por metro cuadrado.

En contrapartida, hubo barrios que se quedaron rezagados. Constitución encabezó las bajas del último año, con una caída de 5,3% en el valor del metro cuadrado. Detrás se ubicaron San Nicolás (4,7%); Lugano (3,7%); Nueva Pompeya y La Boca, que también registraron caídas respecto de junio de 2025.