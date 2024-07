Las marcas propias llegaron a cambiar el mercado doméstico

La revolución de las marcas propias llegó al mercado local y está transformando la forma en que los productos se fabrican y se venden en todo el mundo. Se trata de un cambio de paradigma en el consumo a nivel mundial.

En este contexto, las empresas bridge builder, que unen a las fábricas con los consumidores, son la clave para ahorrar dinero, lograr mejores condiciones de plazos y precios competitivos . "Creemos que los jugadores que no agregan valor a la cadena tienen que dejar de ser intermediarios", expuso en el evento Fabián Colussi, CEO y fundador de Brandware.

La marca propia es un tipo de estrategia de en la que una empresa produce productos genéricos o no marcados que, luego, se venden bajo la marca de otra empresa minorista o distribuidor. En este sentido, Colussi destacó: "Los retailers y mayoristas no pueden ganar mayor rentabilidad en desmedro de la población".

Así, ejemplificó: "Para comprar un producto que vale u$s 1 en China, se necesita de un trailer, que, después, le vende a una marca y que, por ponerle un logo le duplica el costo. Después, le vende a un distribuidor mayorista y este a un retail y se suma, además, que el país le agrega el IVA. Entonces, el producto que valía u$s 1, probablemente valga u$s 5, cuando llega al consumidor final".