Del Cerro de la Silla a la Torre Eiffel habrá un vuelo directo en tres vuelos semanales, al menos hasta que termine el año.

Del Cerro de la Silla a la Torre Eiffel habrá un vuelo directo en tres vuelos semanales, al menos hasta que termine el año.

Aeroméxico anunció que la ruta entre el Aeropuerto Internacional de Monterrey y la terminal Charles de Gaulle, en la capital francesa se mantendrá de manera permanente por lo que resta del año.

La empresa recordó que este vuelo fue lanzado apenas en abril pasado por un periodo de seis meses, pero ante el incremento en la demanda decidió dejarlo de manera permanente.

La empresa está en un proceso de expansión después de que en noviembre pasado logró regresar al mercado de valores.

La aerolínea insignia de México volvió a los mercados y busca retomar sus mejores épocas, tras cerrar en 2022 su proceso de reestructuración de deuda.

La ruta entre Monterrey y París se realizará con equipos B787 Dreamliner.

“Desde su lanzamiento en abril de 2026, el vuelo Monterrey – París ha registrado un crecimiento sostenido, impulsado por la preferencia de los clientes que viajan tanto por negocios como por placer”, señala un comunicado de la compañía.

Adicionalmente, gracias a la red de códigos compartidos con los que cuenta la aerolínea, esta ruta ha funcionado como punto de conexión para visitar otros destinos en Europa a través de la conectividad que ofrecen aerolíneas socias en la región.

“La respuesta de los clientes ante esta ruta ha superado nuestras expectativas. Con esta extensión seguiremos impulsando el intercambio comercial y la promoción turística entre el norte de México y Francia, brindando a los pasajeros más oportunidades para conectar con sus destinos favoritos, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra presencia en el Viejo Continente”, dijo Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico.

La ruta Monterrey–París fortalece la oferta de Aeroméxico desde la capital regiomontana hacia Europa, sumándose al servicio existente hacia Madrid. Asimismo, complementa la operación entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la capital francesa, ampliando las opciones de conectividad para los viajeros.