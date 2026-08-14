La temporada 1 de la serie Cien de años de soledad se dividirá en dos partes. (Foto: Netflix).

Considerada una de las obras cumbres de la literatura hispanoamericana, la historia de la familia Buendía y el pueblo de Macondo escrita por Gabriel García Márquez capturó la atención de millones de lectores desde su publicación en 1967. La llegada de la adaptación producida por Netflix volvió a poner el clásico en boca de todos.

Y, como sucede casi automáticamente, miles de espectadores se volcaron a Google, el buscador más utilizado en Argentina, para repasar detalles de la trama, verificar datos del elenco y mucho más.

Para ver este movimiento más de cerca Google tiene una herramienta gratuita y pública que es ideal para descubrir qué quieren saber los argentinos sobre un fenómeno u otro: Google Trends.

¿Cómo funciona Google Trends?

En lugar de mostrar una cantidad exacta de búsquedas, Trends usa una escala de 0 a 100, en la que 100 representa el mayor nivel de interés registrado para ese término dentro del período y la región seleccionados. También permite ver un mapa de interés por región, que muestra dónde se buscó más el término.

La plataforma además ofrece consultas relacionadas y señala con la etiqueta “Breakout” aquellas cuya popularidad creció de manera extraordinaria respecto del período anterior. En otros casos, indica mediante porcentajes cuánto aumentó una búsqueda en relación con ese período.

Así, Google Trends permite observar cuándo crece el interés por un tema e identificar qué búsquedas están impulsando ese aumento.

El pico de interés por Cien años de soledad: cuándo explotaron las búsquedas

El gráfico que mide la evolución de las consultas en la Argentina durante el último mes muestra un camino claro.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo

Poco movimiento previo

A lo largo de julio, las búsquedas sobre la historia se mantuvieron casi planas, con apenas un pequeño salto a mediados de mes.

El efecto del estreno

A partir del 1° de agosto, con la llegada de la nueva temporada a la pantalla, las consultas iniciaron una subida empinada.

El día de mayor curiosidad

El punto más alto de búsquedas en el país se alcanzó el 10 de agosto, cuando la conversación alrededor de la serie llegó a su techo.

Las preguntas más repetidas sobre Cien años de soledad

A la hora de ver qué buscaron los argentinos en Google, la herramienta revela que las dudas se dividieron en tres grandes grupos:

Dónde se hizo la serie

Las preguntas sobre los lugares de filmación ocuparon los primeros puestos de la lista, con frases como “donde se filmo cien años de soledad” y “donde se grabo cien años de soledad”.

Consultas relacionadas a Cien años de soledad en Google

El libro y los episodios

Varios usuarios buscaron entender el título de la obra (“porque se llama cien años de soledad”), mientras que otros querían saber datos prácticos de la serie, como “cuántos capítulos tiene la segunda temporada”.

Los enredos de la familia Buendía

El árbol genealógico de Cien años de soledad volvió a confundir a más de uno. Entre las consultas que más crecieron aparecieron “arcadio y santa sofia de la piedad” y “de quien es hija remedios la bella”.

Además, hubo un fuerte salto en las búsquedas sobre el elenco (“reparto”) y sobre la actriz Juanita Molina, la colombiana que interpreta a Renata Remedios Buendía, mejor conocida como Meme.