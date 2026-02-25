Aunque en los últimos 16 años Aerolíneas Argentinas acumuló una pérdida operativa promedio anual de u$s 400 millones a nivel EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos), en 2025 la compañía volvió a registrar números positivos y alcanzó su segundo superávit operativo desde su reestatización en 2008. La aérea de bandera cerró el ejercicio 2025 con un excedente de u$s 112,7 millones, duplicando el resultado obtenido en 2024, cuando había informado un superávit de u$s 56,6 millones. “Este resultado afianza la dirección que adoptamos durante los últimos dos años, en los que pusimos el foco en la reducción de costos y en la maximización de la rentabilidad”, afirmó Fabián Lombardo, presidente y CEO de la empresa aérea. Con una facturación total por encima de los u$s 2200 millones, Lombardo destacó que Aerolíneas “demostró que puede competir en igualdad de condiciones con otras compañías de la industria, reafirmando su compromiso indeclinable con la seguridad operacional y la calidad de su servicio”. Desde el punto de vista operativo, la compañía voló igual cantidad de horas a las de 2024, con un factor de ocupación del 83% sobre un promedio de 300 vuelos diarios, en los que viajaron 35.016 pasajeros por día. El total de pasajeros transportados durante 2025 alcanzó los 12.781.016. En paralelo, logró recortar su deuda bancaria y financiera un 41%, al pasar de u$s 341,9 millones en diciembre de 2023 a u$s 207,4 millones en el mismo mes de 2025, en el marco de una estrategia sostenida de ordenamiento y saneamiento de sus cuentas. Gracias a ese proceso y a otras medidas de eficiencia, Aerolíneas Argentinas anunció un plan para sumar 18 aeronaves con el objetivo de renovar y robustecer su flota, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la rentabilidad de sus operaciones. La empresa ya inició la búsqueda de oferentes para incorporar cuatro Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10, cuatro Boeing 737 MAX 9 y dos Boeing 737 MAX 8. El resultado correspondiente a 2025 se encuentra actualmente en proceso de validación por la consultora KPMG, que ya certificó los estados contables del ejercicio 2024. Dicho proceso culminará con la aprobación del balance 2025 por parte del Directorio de la compañía hacia la mitad del corriente año.