Aerolíneas Argentinas amplía su red y suma conexiones a tres capitales escandinavas

Gracias a una alianza con SAS, la aerolínea de bandera podrá comercializar vuelos hacia Copenhague, Estocolmo y Oslo

Con el objetivo de ampliar su red internacional, Aerolíneas Argentinas firmó un acuerdo de código compartido con Scandinavian Airlines (SAS) que le permitirá ofrecer conexiones hacia tres de las principales capitales del norte de Europa: Copenhague, Estocolmo y Oslo.

El convenio, que se implementará durante el tercer trimestre de 2026 una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias correspondientes, apunta a fortalecer la conectividad entre Sudamérica y Escandinavia mediante la integración de las redes de ambas aerolíneas, socias dentro de la alianza global SkyTeam.

Gracias a una alianza con SAS, la aerolínea de bandera podrá comercializar vuelos hacia Copenhague, Estocolmo y Oslo

Hasta ahora, los pasajeros que viajaban con Aerolíneas Argentinas hacia Escandinavia debían combinar por separado los tramos entre Madrid o Roma y ciudades como Copenhague, Estocolmo u Oslo. Con el nuevo acuerdo, la compañía comercializará bajo su código AR los vuelos operados por SAS, lo que les permitirá adquirir un único pasaje desde Buenos Aires hasta el destino final, realizar un solo check-in y despachar el equipaje una vez que se llegue.

El acuerdo se inscribe en un momento de buenos resultados para la compañía nacional. Aunque en los últimos 16 años acumuló una pérdida operativa promedio anual de u$s 400 millones a nivel EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos), en 2025 logró un superávit operativo de u$s 112,7 millones, casi el doble de los u$s 56,6 millones registrados el año anterior, y completó por primera vez desde su reestatización un ejercicio sin transferencias del Estado. En ese mismo año transportó más de 12 millones de pasajeros, con una ocupación promedio del 83% y una facturación superior a los u$s 2220 millones.

“Este acuerdo nos permite seguir ampliando nuestra red de conectividad internacional y ofrecer a nuestros pasajeros nuevas alternativas de viaje hacia el norte de Europa”, destacó Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas.

En la práctica, la aerolínea gana presencia comercial en mercados donde no opera directamente, aprovechando la red de su socio europeo.

También se contemplan beneficios para los programas de fidelización de ambas compañías. Los clientes podrán acumular y canjear millas a través de Aerolíneas Plus y EuroBonus, además de acceder a los beneficios de SkyPriority en los vuelos elegibles operados por cualquiera de las dos aerolíneas.

Aerolíneas Argentinas amplía su red y suma conexiones a tres capitales escandinavas