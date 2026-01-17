El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, ha realizado un anuncio significativo que transformará su operativa. En un reciente comunicado, la terminal aérea ha presentado las nuevas rutas hacia uno de los destinos más anhelados por millones de mexicanos.

El AIFA amplía su red internacional con una nueva conexión directa a Bogotá, Colombia. Este anuncio representa un avance crucial en la expansión de su oferta y conectividad hacia América Latina.

Con esta nueva ruta operada por Volaris, el AIFA consolida su posición como una de las terminales aéreas con mayor crecimiento en México. Los vuelos hacia Bogotá se llevarán a cabo los lunes, miércoles, viernes y domingos, lo que fortalecerá el intercambio turístico y comercial.

El aeropuerto AIFA cambia para siempre: anuncian nuevas rutas internacionales y así cambiarán los viajes desde México (foto: archivo).

Transformación del transporte aéreo en México

El vuelo inaugural con destino a Bogotá se llevó a cabo el 2 de noviembre de 2025, “contribuyendo a la proyección internacional de la terminal aérea como una de las de mayor crecimiento en México”, según lo indicado en el comunicado oficial del aeropuerto.

Desde Santa Lucía, el AIFA tiene como objetivo consolidarse como un punto estratégico para los pasajeros tanto nacionales como internacionales. “AIFA sigue creciendo”, comunicó la institución a través de su cuenta oficial en X, al anunciar la nueva frecuencia con Volaris.

El aeropuerto AIFA transforma para siempre: revelan nuevas rutas internacionales y así modificarán los viajes desde México (foto: archivo).

Crecimiento, interconexión y prosperidad económica

“Con esta ampliación de frecuencias internacionales, el AIFA refrenda su compromiso de impulsar el turismo, el comercio y los negocios”, informó el comunicado. La ruta permitirá fortalecer los lazos culturales entre México y América Latina.

Los vuelos directos entre la Ciudad de México y Bogotá ofrecerán una experiencia cómoda, accesible y con altos estándares de servicio, bajo la promesa de la “Experiencia AIFA”. Con esto, el aeropuerto avanza hacia una expansión que transformará la movilidad aérea mexicana.

S.A.