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Uno de los servicios de trenes más significativos del país reanudará sus recorridos y cruzará nuevamente la Argentina. Se trata del Tren 25 de Mayo, que brinda prestaciones sanitarias preventivas y propuestas sociales, educativas, culturales y recreativas.

La formación permaneció durante años en desuso en un depósito ferroviario de la localidad de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, mostrando un significativo deterioro estructural y operativo.

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El Tren 25 de Mayo vuelve a circular: qué destinos unirá

El Tren 25 de Mayo comenzó su recorrido por la provincia de Chaco el 1 de junio, donde la formación trabajará hasta el 3 de julio, visitando las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia.

La formación cuenta con 11 vagones preparados específicamente para ofrecer servicios (Imagen creada con ChatGPT).
La formación cuenta con 11 vagones preparados específicamente para ofrecer servicios (Imagen creada con ChatGPT).ChatGPT

El Ministerio de Capital Humano decidió fomentar un profundo proceso de recuperación y puesta en valor de toda la formación ferroviaria.

Servicios del tren sanitario y social con 11 vagones especializados

La formación cuenta con 11 vagones preparados específicamente para ofrecer servicios en el ámbito sanitario, social, educativo y cultural.

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Entre los espacios disponibles se destacan:

  • Consultorios de atención médica y social.
  • Oficinas de ANSES y RENAPER.
  • Vagón cultural con microcine.
  • Vagón odontológico con dos sillones completos.
  • Nuevo vagón con mamógrafo y equipo de rayos X.