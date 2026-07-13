YPF Luz, una subsidiaria de la petrolera de mayoría estatal, comenzó los trámites para realizar una oferta pública de acciones .

La compañía presentó la documentación para cotizar en Nueva York (en el NYSE) bajo la denominación YLUZ.

Esto sucede a los pocos días que Genneia -controlada por la familia Brito- hiciera una solicitud similar.

El adelanto de la oferta pública de acciones fue informado por Bloomberg. La salida al NYSE coincide con el gran momento de las energéticas argentinas, que están registrando alzas inéditas en sus cotizaciones.

YPF controla un 75% de la compañía, en la que General Electric posee un 25% . A su vez, el Estado nacional y las provincias poseen un 51% de YPF.

Desde sus comienzos, YPF Luz buscó diferenciarse a través de acuerdos de provisión de energía “limpia” a empresas. Anotó como clientes a Femsa, Toyota y Ford. En su balance a marzo de 2026, anotó ingresos por u$s 709 millones, tomando el anualizado de los últimos 12 meses.

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