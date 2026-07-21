Los inversores que tienen en sus carteras bonos dólar linked que vencen este mes tendrán hoy que decidir si participan de una nueva licitación del Tesoro fuera del calendario, en la que el Gobierno propone dos títulos que también ofrecen cobertura cambiaria.

El ministro Luis Caputo busca limpiar los vencimientos de deuda de cara a la licitación de la semana que viene y propone canjear una letra dólar linked que vence el 31 de julio por otra ajustada a la evolución del dólar con vencimiento el 31 de agosto de 2026 o por un título al 15 de diciembre de 2028.

“La Secretaría de Finanzas, en los términos del artículo 2º del Decreto 846/24, invita a los tenedores de la Lelink con vencimiento 31 de julio de 2026 (D31L6), a participar de una operación de conversión”, anunció el viernes en un comunicado.

Desde Guardian Capital remarcan que el objetivo es preparar el terreno y descomprimir los u$s 4098 millones en valor nominal que vencen a fin de mes.

“El instrumento tiene un peso relevante en el mercado no solo por su tamaño, sino porque el BCRA lo utiliza activamente para esterilizar los pesos que emite al comprar dólares en el Mercado Libre de Cambios, interviniendo la curva dólar linked en lugar de vender divisas en el spot. La operación no busca principalmente extender duration, sino redistribuir el riesgo de concentración de vencimientos”, remarcó Pedro Moreyra, cofundador de la firma.

El antecedente del canje del 18 de junio, con 58% de aceptación y 90% de los tenedores eligiendo la Lelink a un mes, sugiere que el mercado prefiere cobertura cambiaria de corto plazo.