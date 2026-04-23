Pluspetrol solicitó el ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para un proyecto de u$s 12.000 millones en Vaca Muerta. Por monto, es el desembolso más alto que pide los beneficios del régimen, uno de los pilares del programa económico del gobierno de Javier Milei. El plan, que es conjunto entre la empresa de las familias Poli y Rey y Gas y Petróleo (GyP), la petrolera estatal de la Provincia de Neuquén, es para desarrollar el bloque Bajo del Choique-La invernada, activo adquirido a fines de 2024 a la estadounidense ExxonMobil. El proyecto, informó la empresa, es para alcanzar un nivel de producción de 100.000 barriles diarios, mediante la construcción de cuatro plantas de procesamiento, ductos de evacuación y perforación de más de 600 pozos a lo largo de 25 años. La inversión, agregó Pluspetrol, se estructurará en dos etapas. En la primera, se hará foco en el desarrollo de la zona sur del área, mediante la construcción de dos plantas, pozos y la infraestructura necesaria para alcanzar un nivel de producción de 50.000 barriles diarios de petróleo y 6 millones de metros cúbicos (m3) de gas. En la segunda, se impulsará la zona norte del bloque, que contará con inversiones similares en activos y producción esperada. Ese tramo permitirá alcanzar los 100.000 barriles proyectados y 12 millones de m3 día de gas en el pico de producción. En febrero, el Gobierno extendió la vigencia del RIGI hasta julio del año próximo e incluyó al upstream -exploración y producción de hidrocarburos- en las actividades alcanzadas por sus beneficios. Para calificar, el desembolso mínimo debe ser de u$s 600 millones, en el caso de los proyectos onshore, y de u$s 200 millones, para las iniciativas off-shore. Hasta entonces, la industria energética sólo podía entrar para proyectos de infraestructura. La primera empresa del sector en pedir adhesión fue Pampa Energía. A inicios de marzo, solicitó el ingreso para su proyecto de desarrollo de petróleo en Rincón de Aranda, Neuquén. Originalmente de u$s 1500 millones, por el RIGI, la inversión del grupo que lidera Marcelo Mindlin escaló a u$s 4500 millones en ese bloque. El segundo pedido fue de Tecpetrol. La energética de Techint solicitó el ingreso para su inversión de u$s 2400 millones, también de crudo no convencoinal, en Los Toldos II Este. El de Pluspetrol es el tercer proyecto de una petrolera que solicita el ingreso para una inversión en upstream. El mes pasado, el Secretario Coordinador de Energía, Daniel González, había anticipado que espera entre 15 y 20 nuevas presentaciones de petroleras por la extensión del RIGI al upstream. “Cada una es para producir entre 50.000 y 100.000 barriles diarios. Y esos son inversiones de miles de millones de dólares por proyecto”, dijeron fuentes oficiales. La colombiana GeoPark -que le compró sus áreas a Pluspetrol- es una de las que públicamente expresó su interés. También lo hizo días atrás Central Puerto, luego de anunciar su aterrizaje en Vaca Muerta con la adquisición de Patagonia Energy, empresa que le pertenecía a la familia chilena Solari Donaggio, dueña de Falabella, y al financista Federico Tomasevich. Desde su reglamentación, en octubre de 2024, hasta fines de marzo de 2026, el Gobierno aprobó 13 proyectos por u$s 18.351 millones. De esos, el monto más alto fue el de exportación de GNL de Pan American Energy (PAE) y Golar, al que luego se sumaron YPF, Pampa y Harbour Energy. Se solicitó por u$s 6878 mllones, el primero de los dos barcos que tendrá la iniciativa. Para el segundo, que demandará una inversión similar, se pedirá otro RIGI. Ese proyecto es considerado la fase 1 de Argentina LNG, el que empuja YPF con la italiana Eni y la emiratí XRG (de Adnoc) para exportar 18 millones de toneladas anuales de GNL. Todavía no presentado, se estima que esta será la mayor inversión extranjera en la historia del país, con u$s 20.000 millones para infraestructura y u$s 10.000 millones para producción de gas. Demandará un RIGI aparte. “Sin RIGI, no hay Argentina LNG”, definió el CEO de YPF, Horacio Marín. De los ya presentados, el monto en potencia más alto es de la minera Vicuña, joint venture entre los gigantes globales Lundin y BHP. Si bien se estima que será un desembolso de u$s 15.000 millones para desarrollar, en un único proyecto, los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, por ahora, apenas informó que solicitó el RIGI bajo la categoría Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Es decir, que la sola adhesión requiere un compromiso mínimo de inversión de u$s 2000 millones en los primeros dos años después de aprobarse el ingreso al régimen.