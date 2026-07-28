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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 28 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 28 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0142 - Zapatillas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 28 de julio

 1°0142 11°0529
 0102  12°5655
 3°9910 13°5841 
 6351  14°6658 
 6498  15°0008 
 6°6377  16°6218
 4569  17°9758 
 4688  18°6242 
 5201  19°0608 
 10°8358 20°0347 

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Soñar con zapatillas simboliza tu camino personal, la disposición para moverte y la búsqueda de comodidad o protección ante cambios.

Si están nuevas señalan energía y metas claras; si están viejas, rotas o perdidas, reflejan desgaste, inseguridad o estancamiento.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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