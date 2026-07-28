La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 28 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 28 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0142 - Zapatillas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 28 de julio

1° 0142 11° 0529 2° 0102 12° 5655 3° 9910 13° 5841 4° 6351 14° 6658 5° 6498 15° 0008 6° 6377 16° 6218 7° 4569 17° 9758 8° 4688 18° 6242 9° 5201 19° 0608 10° 8358 20° 0347

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas simboliza tu camino personal, la disposición para moverte y la búsqueda de comodidad o protección ante cambios.

Si están nuevas señalan energía y metas claras; si están viejas, rotas o perdidas, reflejan desgaste, inseguridad o estancamiento.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.