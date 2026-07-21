En esta noticia Carlos Slim va por la fibra óptica en Latam

América Móvil, gigante de telecomunicaciones propiedad de Carlos Slim, acordó adquirir el 100% de las acciones de WOW Tel, un proveedor de servicios de internet fijo mediante fibra óptica en Perú, en una operación con la que busca fortalecer su presencia en uno de los mercados de mayor crecimiento para este segmento en Sudamérica.

De acuerdo con un comunicado y sin revelar el monto de la transacción, la adquisición será realizada a través de su subsidiaria América Móvil Perú y contempla la compra de la totalidad de las acciones de WOW a Liberty Latin America y Narvik Capital Partners.

Las acciones de América Móvil, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), retroceden 0.21% para cotizar en MXN$22.70 por unidad; mientras que en la Bolsa de Valores de Nueva York descienden 0.15% a u$s26.07 por título (Ciudad de México 7:50 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg.

La empresa de Slim expuso que el cierre de la operación está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluida la autorización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), autoridad encargada de la competencia económica en Perú.

Carlos Slim va por la fibra óptica en Latam

WOW es uno de los prestadores de servicios de telecomunicaciones más grandes en Perú con internet de banda ancha 100% óptica. Analistas consideran que el mercado peruano muestra potencial para incrementar la penetración de internet de alta velocidad.

Esta adquisición se suma a la estrategia que emprendió Carlos Slim para fortalecer la infraestructura de América Móvil en fibra óptica por Latinoamérica. En marzo pasado, el gigante de telecomunicaciones anunció un acuerdo para adquirir cerca del 73% de las acciones de Desktop, proveedor de este servicio en Brasil.

Se espera que la emisora de la BMV publique su reporte financiero correspondiente al segundo trimestre de 2026. Analistas de Banorte estiman que la empresa reporte un incremento de 3.8% en los ingresos, con un alza de 4.2% en el flujo operativo (EBITDA) y un alza de 8.9% en la utilidad neta.