En una operación que tendrá un profundo impacto en el ecosistema de medios de pago en la Argentina, Visa anunció este viernes que completó la adquisición de las empresas Prisma Medios de Pago y Newpay. El anuncio llega tres días después de que su country manager en la Argentina y en el Cono Sur, Gabriela Renaudo, mantuviera una reunión con el presidente Javier Milei en Casa Rosada. “Esta transacción refuerza el compromiso de avanzar con la innovación en los pagos digitales y la modernización de la infraestructura financiera en todo el país”, anunció la compañía en un comunicado. Prisma provee servicios de procesamiento para emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago. Newpay es un proveedor de infraestructura para diversas redes: opera servicios de pagos en tiempo real, la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas. Juntas, estas empresas ofrecen productos y servicios de pagos que dan servicio a millones de consumidores y negocios en todo el país. “Hoy iniciamos una nueva etapa, ya que Prisma y Newpay se incorporan oficialmente a Visa”, dijo Renaudo. “Ahora estamos enfocados en la integración y en hacer realidad nuestra visión compartida de transformar el ecosistema de pagos de Argentina. Al combinar Prisma y Newpay con las capacidades globales de Visa, estamos listos para acelerar la innovación y crear aún mayor valor para los consumidores, los comercios y nuestros clientes en el país”, agregó. El monto de la transacción no fue informado por las partes, pero fuentes del sector aseguran que se trató de una operación multimillonaria. Tras el cierre de la transacción, las plataformas tecnológicas combinadas de Prisma y Newpay, junto con la red global y los servicios de valor agregado de Visa, acelerarán la implementación de tecnologías avanzadas como la tokenización, autenticación biométrica, herramientas inteligentes de gestión de riesgos y soluciones de comercio con agentes de inteligencia artificial. “Estas soluciones de punta a punta mejorarán los servicios de los emisores y aumentarán la velocidad y seguridad para los consumidores, ofreciendo procesamiento agnóstico para cualquier marca de tarjeta procesada por Prisma y todos los métodos de pago ofrecidos por Newpay”, informó Visa. La transacción está sujeta a revisión por parte de la autoridad de competencia en Argentina.