En la Argentina, New Era se hizo más popular tras convertirse en la encargada de lanzar la gorra oficial de Bizarrap .

La productora de espectáculos más grande del mundo avanza sobre el mercado argentino. Live Nation Entertainment anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Dale Play Live, la división de shows en vivo de Dale Play Entertainment, la empresa fundada por Federico Lauria y responsable del desarrollo de artistas como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole y Emilia .

La operación fue comunicada este lunes por la empresa estadounidense, que definió el acuerdo como una alianza estratégica para expandir la música en español en la Argentina y en la región. Aunque no se informaron los términos económicos de la transacción, la adquisición profundiza la presencia de Live Nation en un mercado que considera prioritario dentro de América latina. “Buenos Aires es el segundo mercado musical más grande de América del Sur y una prioridad para Live Nation” , afirmó Michael Rapino, presidente y CEO global de la compañía.

A su vez, ambas empresas confirmaron que Lauria continuará al frente de la dirección creativa y estratégica de la empresa. Para Dale Play, el acuerdo implica sumar respaldo financiero y acceso a la red global de Live Nation en momentos en que la música urbana latinoamericana continúa expandiendo su alcance internacional.

Fundada en 2005 y con sede en Los Ángeles, Live Nation es el mayor operador mundial de espectáculos en vivo. Según datos de la propia compañía, organiza más de 50.000 eventos por año en alrededor de 50 países y trabaja con algunos de los principales artistas internacionales. Además, controla Ticketmaster, una de las mayores plataformas de venta de entradas del mundo.

Live Nation ya tenía presencia local a través de DF Entertainment, la productora del empresario Diego Finkelstein de la que adquirió una participación mayoritaria en 2018.

Federico Lauria seguirá conduciendo la empresa

Según explicó la empresa estadounidense, DF Entertainment continuará enfocada en la promoción de artistas internacionales, mientras que Dale Play Live aportará su experiencia en el desarrollo de talento local y de artistas de habla hispana .

La operación también consolida una relación que ambas empresas venían construyendo en el país. A comienzos de este año, Live Nation, Dale Play Live y DF Entertainment firmaron un acuerdo de largo plazo con River Plate para la realización exclusiva de recitales en el estadio Monumental a partir de 2027 y por 10 años.

En el plano regional, Live Nation profundiza su expansión. En enero de este año, la empresa firmó un acuerdo para realizar una inversión mayoritaria en Bizarro Perú, una de las promotoras de conciertos más importantes de aquel país, tanto de artistas internacionales como locales. En tanto, en 2023 adquirió, a través de la mexicana OCESA, una participación mayoritaria en Páramo Presenta de Colombia, la empresa organizadora del festival de tres días Estéreo Picnic.