Este lunes, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) dio luz verde a la transferencia del 50% de las acciones de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) que estaban en manos del Estado.

Por un monto de u$s 356.174.811,78 (sin IVA), las acciones estatales fueron adquiridas por un consorcio conformado por Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A.

Para concretar la compra, las dos firmas constituyeron una sociedad vehículo denominada Transmisión Eléctrica S.A. (TESA), que es quien figura formalmente como compradora en el contrato.

La operación se formalizó mediante la Resolución 130/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y marca el fin del control estatal sobre la principal transportista de energía eléctrica del país .

CITELEC es la sociedad holding que controla a Transener S.A. —la empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión que opera más de 20.000 kilómetros de líneas en todo el país — y a TRANSBA S.A., responsable del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires , el mayor polo de demanda eléctrica de Argentina.

Télam

En la práctica, quien controla CITELEC tiene injerencia directa sobre el sistema nervioso del sector energético nacional.

Hasta ahora, el Estado participaba de esa estructura a través de Energía Argentina S.A. (ENARSA), que era titular del 50% del capital de CITELEC. El otro 50% pertenece a Pampa Energía S.A., que continuará como socio igualitario tras la operación.

Quiénes compraron y cuánto pagaron

A principios de mayo, el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo adjudicó el concurso público para la venta del 50% de CITELEC al consorcio conformado por Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A., que se presentaron en conjunto y resultaron primeros en el orden de mérito.

Para cerrar la operación, los adjudicatarios constituyeron una nueva sociedad vehículo denominada Transmisión Eléctrica S.A. (TESA), integrada en partes iguales por ambas firmas.

El contrato de compraventa fue firmado el pasado 4 de junio de 2026 y, ahora, el Ejecutivo autorizó la transferencia de acciones de CITELEC -a cargo de ENARSA- al holding conformado por ambas empresas privadas.

Edison Transmisión forma parte del conglomerado Edison Holding, que según los considerandos de la resolución “actúa como vehículo de inversión y no desarrolla actividad operativa directa en la República Argentina”. Sus accionistas incluyen a Juan Jorge Neuss, Rubén Cherñajovsky y Luis Santiago Galli —titular de Newsan—, entre otros socios.

Genneia, por su parte, es el mayor generador de energías renovables de la Argentina. La resolución describe su objeto social como “la generación de energía eléctrica y su comercialización en bloque”, con respaldo accionario de la familia Brito (Banco Macro), el fondo Fintech —del inversor David Martínez Guzmán— y otros fondos internacionales.

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Por qué se aprobó la operación pese a la integración vertical

La autorización no fue automática. Es que, dado que tanto Edison como Genneia poseen activos de generación eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), se consideró que esto podría entrar en tensión con las restricciones de integración vertical previstas en los artículos 30 y 31 de la Ley N° 24.065.

Esa ley prohíbe que generadores sean accionistas mayoritarios de una transportista, precisamente para evitar posiciones dominantes en el sistema eléctrico.

Sin embargo, el ENReGE concluyó que la operación no viola esas restricciones. El argumento central es que TESA se hará cargo del 50% de CITELEC compartiendo el control con Pampa Energía, sin que ninguno de los socios quede en posición dominante .

Los considerandos de la Resolución 130/2026 establecen que “una tenencia equivalente a la mitad del capital social no confiere la condición de accionista mayoritario o controlante unilateral, por lo que la estructura proyectada no configura una transgresión a las prohibiciones de los artículos 30 y 31 de la Ley N° 24.065”.

El regulador también subrayó que el marco normativo vigente acota cualquier ventaja competitiva indebida. Según la resolución, “el marco regulatorio limita significativamente la capacidad de la transportista de conferir ventajas competitivas selectivas a determinados agentes del MEM, al imponer obligaciones de acceso abierto, trato no discriminatorio y neutralidad operativa”.

En concreto, las tarifas serán fijadas por el propio ENReGE, mientras que toda ampliación de red requerirá una audiencia pública y aprobación oficial. Además, Transener está obligada por contrato a abstenerse de ofrecer preferencias operativas a ningún agente.

La autorización del ENReGE era una condición suspensiva esencial del contrato: sin ella, la transacción no podía perfeccionarse legalmente. Despejado ese requisito, las partes tienen un plazo máximo de un año para concluir el traspaso efectivo.

Los próximos pasos incluyen la remoción de los directores designados por ENARSA y la incorporación de los representantes de Edison y Genneia a los órganos de conducción de CITELEC.