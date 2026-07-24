El lugar perfecto existe: cómo elegir una salida donde todos quieran quedarse más tiempo

En la búsqueda del entretenimiento que satisfaga tanto a niños como a adultos, un nuevo espacio se ha posicionado como el lugar ideal para disfrutar de momentos en familia o con amigos. ZONA se presenta como un complejo integral que combina gastronomía, diversión y diversas actividades, logrando que todos los integrantes de la familia tengan algo que hacer y disfrutar al mismo tiempo.

Con un horario de atención que abarca desde las 8:00 hasta las 22:30 hs., ZONA ofrece múltiples opciones para pasar el día. Desde videojuegos de última generación hasta un exclusivo sector de bowling, hay algo para cada edad.

Además, los interesados pueden disfrutar de un espacio de pool y ping pong, ideales para compartir momentos de alegría y competencia sana. Este enfoque en experiencias integrales permite que cada visita sea única y satisfactoria.

Zona Gourmet: Gastronomía de calidad para todos los gustos

Uno de los atractivos más destacados de ZONA es su Zona Gourmet, un restaurante moderno que ofrece una propuesta gastronómica de primer nivel. Con una amplia variedad de opciones, que van desde desayunos hasta platos principales como las famosas ribs, el lugar garantiza una atención premium y un ambiente acogedor. Además, las nuevas pizzas XL estilo New York, disponibles en algunas sucursales, son ideales para compartir entre amigos o familiares.

El complejo también comprende varios espacios dedicados exclusivamente a los jóvenes, donde pueden jugar, competir y socializar. Dentro de la oferta de juegos, se encuentran atracciones como el péndulo, carrousel y juegos temáticos de películas populares como Jurassic Park, brindando una experiencia entretenida y emocionante.

Diversión asegurada para todas las edades en ZONA

La flexibilidad que ofrece ZONA lo convierte en la elección ideal para eventos como cumpleaños o reuniones familiares, ya que cuenta con áreas designadas para festejos. Este enfoque integral también incluye un pelotero seguro para los más pequeños, asegurando que todas las edades encuentren un lugar para divertirse y disfrutar.

Además, para agregar un plus a la experiencia, ZONA cuenta con promociones especiales. Actualmente, al recargar $100.000, los visitantes pueden obtener un bono de $100.000 para seguir disfrutando de los juegos, así como la opción de llevarse un juguete a elección al sumar una carga adicional de $15.000.

La propuesta de ZONA es clara: buscar un equilibrio entre la buena comida, el entretenimiento y la posibilidad de compartir momentos memorables en un mismo lugar. Esta combinación es el sello distintivo que está atrayendo a cada vez más personas en busca de escapadas de ocio.

Con una oferta que no solo abarca diversión, sino también excelente gastronomía, ZONA se refrenda como el lugar perfecto donde todos pueden encontrar la actividad que más les gusta. Una opción que se adapta a las necesidades de cada familia y garantiza que la diversión nunca termine.