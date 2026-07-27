La fusión Telecom-Telefónica entra en etapa clave: designaron al agente que supervisará la desinversión
Together Business Consulting controlará el proceso exigido por Defensa de la Competencia para aprobar la operación. Telecom deberá desprenderse de 6 millones de líneas móviles, clientes de internet y espectro
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 27 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.