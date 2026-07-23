Grupo Gigante confirmó que evalúa la posible adquisición de La Casa de Toño, la popular cadena de restaurantes de comida mexicana, aunque aclaró que el proceso se encuentra en una etapa preliminar y que aún no existe un acuerdo vinculante entre las partes.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el conglomerado informó que, a través de su división de Restaurantes, participa en la evaluación inicial de una eventual compra de la empresa.

“Actualmente está participando, a través de su división de Restaurantes, en la evaluación inicial y preliminar de una posible adquisición de La Casa de Toño”, señaló la compañía.

La confirmación llega días después de que Bloomberg News reportó, con base en personas familiarizadas con el proceso, que los propietarios de La Casa de Toño buscan un comprador en una operación valuada en alrededor de u$s400 millones.

De acuerdo con la publicación, la cadena habría contratado a BBVA México como asesor financiero para explorar una venta, destacando el potencial de crecimiento del negocio en México, América Latina y EE.UU.

Grupo Gigante, propietario de Toks, Shake Shack México, Beer Factory, Panda Express y El Farolito, enfatizó que hasta el momento no se han firmado acuerdos definitivos ni vinculantes, por lo que tampoco se ha determinado el precio o cualquier otra contraprestación relacionada con una eventual transacción.

Grupo Gigante controla empresas que participan en las divisiones de retail especializado, restaurantero y de servicios e inmobiliaria con presencia en las 32 estados de la República Mexicana, así como en seis países de Centroamérica y Sudamérica.

El conglomerado opera restaurantes como Toks, Beer Factory, Panda Express, El Farolito y Shake Shack; comercio especializado como Office Depot, RadioShack; y de bienes raíces a través de Gigante Grupo Inmobiliario.