La carrera de las aerolíneas por quedarse con los pasajeros del verano 2027 ya comenzó.

A poco más de cuatro meses del arranque de la temporada alta, las compañías aceleran sus planes de expansión con nuevas rutas, más frecuencias y refuerzos hacia los destinos que prometen concentrar la mayor demanda turística. Todo esto en medio de un contexto particularmente favorable para la industria.

De acuerdo con el último informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el mercado aerocomercial argentino atraviesa un ciclo de fuerte crecimiento, con niveles récord de pasajeros internacionales y elevados factores de ocupación.

Por caso, julio cerró con 1.461.876 pasajeros internacionales, el mejor resultado histórico para ese mes y un crecimiento de 5% respecto del récord previo de 2025.

En el acumulado de enero a julio, el tráfico internacional ya supera los 10.340.000 pasajeros, un salto del 12% interanual.

Con ese telón de fondo, la apuesta de las aéreas pasa por capturar el tráfico en los destinos vacacionales de alta demanda, puntualmente Brasil, el Caribe y algunos mercados regionales que vienen mostrando un dinamismo sostenido.

Las aerolíneas aceleran para el verano 2027

La ofensiva mayor la protagoniza Aerolíneas Argentinas.

La compañía presentó su programación para el próximo verano con dos nuevas rutas internacionales hacia el Caribe: Curazao, que comenzará a operar el 2 de enero con cuatro frecuencias semanales -2 directas y 2 vía Aruba-, y Cartagena de Indias, que iniciará sus vuelos el 1 de enero con cinco frecuencias semanales.

Como referencia, los vuelos al Caribe desde Buenos Aires para la temporada alta suelen ubicarse por encima de los u$s 750 ida y vuelta, dependiendo de la anticipación de compra y la fecha elegida.

A ello, la aérea de bandera sumará la nueva ruta entre Córdoba y Cabo Frío, que comenzará a partir del 26 de diciembre con dos frecuencias semanales. Este destino también contará con vuelos desde Buenos Aires y Rosario.

De esta manera, Aerolíneas Argentinas alcanzará una oferta total de 1.508.834 asientos durante enero, lo que representa un incremento del 13% respecto del mismo período de 2026. El aumento estará impulsado principalmente por la red de cabotaje, que tendrá una suba del 13%, y por la operación regional, que crecerá un 16 por ciento.

La oferta regional también incluirá una operación destacada hacia Uruguay, con 28 frecuencias semanales entre Buenos Aires y Punta del Este, y otras 14 entre Buenos Aires y Montevideo.

Los destinos del verano más atractivos

En el último año, Colombia se convirtió en uno de los mercados regionales con mejor desempeño. El mes pasado, Avianca transportó más de 57.000 pasajeros entre ambos países, con una ocupación del 81%, mientras que el tráfico total Argentina-Colombia creció más de 24% interanual.

Por esta razón, fuentes cercanas a la aerolínea colombiana señalaron a El Cronista que Avianca evalúa abrir nuevas rutas entre Buenos Aires y las ciudades de Cali y Cartagena, aunque todavía no se tomó una decisión definitiva. El potencial existe. Al día de hoy, los precios parten de los u$s 700 en adelante.

Desde ya, el corredor aéreo entre la Argentina y Brasil se posiciona hoy como el principal termómetro del tráfico internacional. Y todo indica que su protagonismo seguirá firme.

Las aéreas lo saben y por ello, Florianópolis tendrá hasta 54 frecuencias semanales desde distintas ciudades argentinas, de la mano de Aerolíneas Argentinas. 36 serán desde Buenos Aires; 7 desde Córdoba; otros 7 desde Rosario y 4 desde Tucumán y Salta.

El corredor aéreo entre la Argentina y Brasil se posiciona hoy como el principal termómetro del tráfico internacional. Fuente: Shutterstock Wonderful Nature

Río de Janeiro, en tanto, contará con una operación reforzada y se mantendrán conexiones hacia Salvador, Porto Seguro, Curitiba, Porto Alegre y San Pablo.

JetSMART también decidió redoblar su apuesta brasileña. La low cost anunció una nueva ruta directa entre Buenos Aires y Porto Seguro, que comenzará a operar el 5 de enero con cinco frecuencias semanales. Con esta incorporación, la empresa alcanzará seis destinos brasileños desde Argentina.

Según la ANAC, es hoy el jugador que más crece dentro del mercado argentino. En vuelos internacionales incrementó 65% la cantidad de pasajeros transportados durante julio y elevó su factor de ocupación hasta el 82%, nueve puntos más que un año atrás.

En cabotaje transportó más de 400.000 pasajeros en el mes, con una participación de mercado cercana al 28%.

Los valores para la nueva ruta parten de los u$s 214 por tramo (a partir del 5 de enero de 2027). La aerolínea prevé superar los 20 aviones para la temporada estival, incluyendo 10 Airbus A321 de 240 asientos.

Más allá de la región

Europa movilizó más de 222.000 pasajeros en julio y mantiene factores de ocupación que, en varios casos, superan el 90%. Iberia, Lufthansa, Air Europa y Air France operan con niveles de demanda históricamente elevados.

Esta semana, Air France anunció que incrementará temporalmente sus frecuencias entre Buenos Aires y París, pasando de 7 a 9 vuelos semanales durante el pico de demanda europea. La compañía estima incorporar más de 4500 asientos adicionales por sentido entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de 2026. Las tarifas arrancan en torno a los u$s 950 para ida y vuelta.

Otro mercado que empieza a mostrar señales de expansión es China.

China Eastern Airlines, que inauguró su ruta Shanghái-Buenos Aires vía Auckland a fines de 2025, duplicará sus frecuencias a partir de diciembre, pasando de dos a cuatro vuelos semanales.

La decisión llega en un contexto de fuerte crecimiento del turismo chino hacia Argentina. Según cifras difundidas por la Ciudad de Buenos Aires, la llegada de viajeros provenientes de China aumentó más de 50% desde la puesta en marcha de la conexión.

Con un factor de ocupación cercano al 84%, la ruta ya se convirtió en una de las novedades más relevantes dentro de la conectividad intercontinental argentina. Los valores actualmente parten desde u$s 2180 por persona.