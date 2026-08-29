Mercado Libre Experience 2026 tendrá lugar el 10 de septiembre en La Rural y se presenta como un punto de encuentro para emprendedores, pequeñas y medianas empresas (PyMEs), marcas y vendedores que buscan actualizarse sobre comercio electrónico.

La propuesta combina capacitación, tendencias, herramientas y espacios de conexión dentro del ecosistema digital de Mercado Libre.

Cuándo será el evento y qué actividades tendrá

Según la información oficial, la edición 2026 contará con más de 50 charlas, más de 80 oradores y actividad en cinco escenarios. La agenda está orientada a temas como estrategias de venta, marketing, logística, medios de pago, inteligencia artificial y casos de éxito del comercio online.

El evento, que se realizará desde las 9.30 a 19.00 h, también incluye instancias de networking y espacios para conocer soluciones vinculadas al sector. Este tipo de encuentros puede ser útil para quienes buscan comparar herramientas, conversar con otros vendedores o detectar tendencias que después puedan aplicar a su propio negocio. Las entradas pueden conseguirse en el sitio oficial de la empresa y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago.

Incluye instancias de networking y espacios para conocer soluciones vinculadas al sector. Nacho Yuchark

Por qué estos temas son relevantes para el comercio online

La CACE sostiene que el comercio electrónico argentino continúa consolidándose como un canal estructural de consumo. En 2025, el sector registró 253 millones de órdenes de compra y 645 millones de unidades vendidas, lo que muestra la escala que alcanzó el canal digital en el país.

En ese contexto, la agenda del evento se vincula con algunos de los desafíos más concretos del comercio online: mejorar la experiencia de compra, organizar la logística, sumar opciones de pago, usar datos para tomar decisiones y encontrar nuevas formas de llegar a los consumidores.

La relevancia del encuentro no está solo en la convocatoria, sino en los temas que reúne. En un mercado donde los consumidores compran cada vez más por canales digitales, acceder a información sobre ventas, pagos, tecnología y logística puede ayudar a entender qué prácticas están ganando lugar en el e-commerce.

Por eso, Mercado Libre Experience 2026 apunta a seguir contribuyendo a la profesionalización del comercio online: un espacio para conocer herramientas, escuchar experiencias del sector y volver con ideas aplicables al día a día de cada negocio.