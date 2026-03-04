La areolínea colombiana Avianca avanza en su estrategia de estimular la demanda de viajeros en mercados estratégicos de la Argentina. La semana pasada, la compañía anunció un acuerdo con la Agencia Córdoba Turismo para promocionar internacionalmente a la provincia argentina. La iniciativa, firmada en el marco de la 41° edición de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) en Bogotá, marca la primera vez que Avianca suscribe un convenio de este tipo con un destino del interior argentino. “Identificamos en Córdoba un destino con una propuesta turística diferenciada, con potencial para ampliar su proyección internacional y, sobre todo, con muchas ganas de seguir creciendo e impulsando el turismo”, destacó David Alemán, director de ventas de Avianca para Suramérica y Colombia en diálogo con este medio. La decisión llega tras la respuesta favorable del mercado con la ruta directa Córdoba-Bogotá, inaugurada en junio de 2025. Solo en el segundo semestre del año pasado, la compañía transportó más de 25.000 pasajeros entre ambas ciudades: “Hemos observado una evolución progresiva en el volumen de pasajeros desde su lanzamiento”. Ese desempeño llevó a la empresa a profundizar la operación: desde el 7 de diciembre de 2025 la ruta pasó de tres frecuencias semanales a un vuelo diario. Con este incremento, la aerolínea suma hoy 49 frecuencias semanales desde y hacia Argentina, incluyendo Buenos Aires (Ezeiza y Aeroparque) y Córdoba, integrando al país a una red de 80 destinos en 25 países de América y Europa a través de su hub en Bogotá. Por medio de este acuerdo, la línea aérea busca lograr mayor visibilidad del destino en diferentes canales, tanto digitales como tradicionales, externos y propios. “El objetivo final es incrementar las visitas de turistas a Córdoba, especialmente desde mercados estratégicos como Colombia, Estados Unidos y España, y fortalecer el desempeño de la ruta Córdoba-Bogotá para continuar consolidándola como una conexión sólida entre ambos países”. La aerolínea, que ahora cuenta con carry on desde la tarifa más económica y que ha activado la business class en todas sus rutas internacionales en América, evalúa constantemente nuevas oportunidades para fortalecer su operación dentro del país. Según declaró Alemán, Avianca no descarta replicar este esquema en otras plazas del interior donde existan condiciones de conectividad, demanda potencial y una visión compartida de largo plazo: “Argentina es un mercado clave dentro de nuestra red y uno de los que ha mostrado un mayor crecimiento en los últimos años”.