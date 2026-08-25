Ambos pilotos de un Boeing 737 se quedaron dormidos con más de 150 pasajeros a bordo y el avión pasó de largo

Un acontecimiento insólito en la aviación comercial encendió las alarmas internacionales cuando los comandantes al mando de una aeronave de pasajeros perdieron la comunicación durante la fase crítica de aproximación.

El hecho involucró al vuelo ET343 de la aerolínea Ethiopian Airlines, operado por un Boeing 737-800, el cual cubría la ruta nocturna entre Jartum y Adís Abeba.

A pesar del inminente riesgo de mantener una altitud de crucero sin realizar el descenso programado sobre su destino, la tecnología del sistema de navegación aérea evitó lo que pudo transformarse en una tragedia de proporciones catastróficas.

Ambos pilotos de un Boeing 737 se quedaron dormidos con más de 150 pasajeros a bordo y el avión pasó de largo (Fuente: Shutterstock)

¿Cómo ocurrió la pérdida de control del vuelo comercial?

El incidente tuvo lugar el 15 de agosto de 2022. El avión despegó desde la capital de Sudán con destino al Aeropuerto Internacional de Bole, en Etiopía. Según los datos de seguimiento e informes publicados por el portal especializado Aviation Herald, los aviadores no iniciaron la maniobra conocida como Top of Descent (inicio del descenso).

El control de tráfico aéreo (ATC) intentó comunicarse en múltiples ocasiones con la cabina de mando sin obtener respuesta alguna. La aeronave cruzó el espacio aéreo del aeropuerto manteniendo una altitud fija de 37.000 pies (aproximadamente 11.000 metros) en modo de piloto automático.

¿Qué activó la alarma que despertó a la tripulación?

El sistema de gestión de vuelo (FMS) continuó ejecutando la ruta programada hasta sobrepasar el último punto del trayecto. En ese instante, al no recibir nuevas instrucciones manuales por parte de los pilotos, el piloto automático se desconectó de forma automática.

Esta desconexión activó inmediatamente una estridente alarma sonora en la cabina (disconnect wailer). El aviso auditivo logró despertar a los dos miembros de la tripulación, quienes reaccionaron de inmediato, maniobraron de retorno y lograron aterrizar la nave de manera segura 25 minutos después de la hora prevista. Ninguno de los más de 150 pasajeros a bordo ni el personal de cabina sufrieron lesiones.

Ambos pilotos de un Boeing 737 se quedaron dormidos con más de 150 pasajeros a bordo y el avión pasó de largo Shutterstock

¿Qué dijo la aerolínea acerca del accidente sobre el incidente?

Pocos días después del evento, la empresa Ethiopian Airlines emitió un comunicado oficial publicado en sus canales corporativos y replicado por agencias como Anadolu Agency y CBS News.

En el documento, la compañía confirmó la apertura de un expediente de seguridad: “Hemos recibido un informe que indica que el vuelo ET343 perdió temporalmente la comunicación con el Control de Tráfico Aéreo de Adís Abeba el 15 de agosto de 2022. El vuelo aterrizó a salvo más tarde tras restablecerse la comunicación. La tripulación involucrada ha sido retirada de la operación en espera de una investigación exhaustiva”.

Paralelamente, la Autoridad de Aviación Civil de Etiopía inició las indagaciones para evaluar si hubo negligencia o violaciones a los protocolos de descanso.

¿Por qué la fatiga de los pilotos representa un peligro global?

Este suceso volvió a situar en el centro del debate la fatiga de las tripulaciones de vuelo y la gestión de horarios nocturnos en el sector aéreo internacional.

Diversos estudios de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e investigaciones citadas por Frontiers in Physiology señalan que entre el 68% y el 91% de los pilotos comerciales han experimentado agotamiento crítico durante el servicio.

El exceso de horas acumuladas, los cambios de turno constantes y las jornadas en horarios donde el reloj biológico exige descanso son factores de riesgo que los sindicatos de aviación exigen revisar para preservar la seguridad aérea global.