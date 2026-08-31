Las billeteras virtuales con cuentas remuneradas ofrecen rendimientos diarios en pesos y, por su practicidad, resultan una opción conveniente para los ahorristas en la Argentina. En varios casos, en la última semana se produjeron variaciones en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Lemon Cash, Personal Pay, Naranja X, entre otras.

Aunque las billeteras no suelen considerarse como alternativas de inversión sofisticadas, en varios casos sus rendimientos se ubicaron en la última semana por encima del plazo fijo tradicional. Hay que considerar que estos depósitos bancarios proporcionan hoy un rendimiento de tasa nominal anual (TNA) que va del 16% al 24%, según la entidad elegida.

No obstante, el Banco Central (BCRA) informa que, en las diez entidades con mayor volumen de depósitos, la tasa para sus clientes llega solo al 20%. Por caso, en el Banco Nación, una referencia para muchos ahorristas, el rendimiento es del 20%.

Por su parte, la consultora de finanzas personales Trascendo señaló en un nuevo relevamiento cuáles son los rendimientos que pagaron las billeteras virtuales durante la semana pasada y se destacó la mejoría en las tasas de Lemon Cash, que llegó al podio del ranking.

”El rendimiento de las cuentas remuneradas mostró una semana con movimientos más marcados que en la medición anterior. El mercado volvió a mostrar diferencias relevantes entre las distintas alternativas, con varias cuentas por encima del 20% y otras retrocediendo hacia niveles cercanos al 16%“, señalaron desde la consultora.

De esta manera, cada vez son más las alternativas que se ubican cerca o por encima del 20% de rendimiento anualizado.

Así, las billeteras virtuales se posicionan como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Hay que considerar que no todas las billeteras virtuales dan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias, en algunos casos significativas, entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Billeteras virtuales: qué tasas que pagan Mercado Pago, Naranja X y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo detalla los rendimientos que brindan las billeteras virtuales:

“ Banco Bica volvió a liderar con un rendimiento del 22%, seguido por Carrefour Banco , que mantuvo el 21%. Lemon Cash fue una de las grandes protagonistas de la semana al volver a mejorar su rendimiento hasta el 20,50%”, indicó Trascendo. De hecho, Lemon sube al top 3 de las billeteras y se posiciona como una opción a considerar por quienes operan en pesos y también en criptomonedas.

También se destacaron Cocoys Pay (20,44%), Ualá ( FCI , con 20,08%) y Fiwind (20%).

En tanto, Personal Pay pagó 19,35%, Naranja X ofreció 19% y Mercado Pago rindió 18,62%, según Trascendo.

Todas esas son opciones con tasas que superaron la semana pasada a las que ofrecen muchos plazos fijos del mercado, aunque no a los de los bancos que mejor pagan. El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales en la última semana, según indica Trascendo.

Tal como pude apreciarse en la imagen de arriba, muchas de las billeteras pelean cabeza a cabeza, cuando no superan, los rendimientos que hoy ofrecen los plazos fijos. No obstante, hay que tener en cuenta que las tasas que pagan las billeteras virtuales varían día a día y son más volátiles, contra la previsibilidad que brinda el depósito bancario tradicional.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo aclara en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Lo anterior se explica en que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.