La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 1 de septiembre de 2026 en México es de 17 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.04%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.01 pesos y un mínimo de 16.98 pesos.

En la última semana la cotización del Dólar subió 0.30%, pero en el último año cayó 7.16%, señalando un leve repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una clara tendencia alcista: 7 subas y 3 bajas, sin días estables, con retrocesos puntuales al comienzo y antes del cierre y finalizó en alza.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 16.9 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 7.32%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. En comparación con los días pasados, el aumento constante en la cotización refleja un fortalecimiento de la moneda estadounidense en el mercado.

El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar podría seguir ganando valor, impulsado por factores económicos favorables y una demanda creciente entre los inversionistas.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.