Grupo Innova invertirá u$s 30 millones en Plaza Marechal, un nuevo polo comercial sobre el corredor Canning-San Vicente, una zona que en los últimos años creció de la mano de nuevos barrios cerrados.

El complejo estará ubicado sobre un predio de 6 hectáreas en la esquina de Pampero y Marechal, a metros del distribuidor de la Ruta 52 y sobre uno de los principales accesos a San Vicente. En total, tendrá más de 30.000 metros cuadrados.

Las obras comenzarán este año. Según confirmaron desde la empresa a El Cronista, el movimiento de suelo está previsto para el último cuatrimestre de 2026.

El plan contempla cuatro etapas. La primera incluirá el sector deportivo y dos módulos del paseo comercial y estará terminada durante el segundo semestre de 2028.

La elección de la zona responde al fuerte crecimiento que registró el corredor durante la última década. ”San Vicente y Presidente Perón tuvieron un aumento poblacional del 65% en ese período”, señalaron desde la empresa.

Cómo será Plaza Marechal

El paseo tendrá 136 locales, propuestas gastronómicas a cielo abierto y un supermercado. La comercialización ya comenzó y el lanzamiento oficial está previsto para octubre de este año.

Por el momento, no se dieron a conocer las marcas que ocuparán los espacios. Según adelantaron desde la empresa, negocian con compañías que todavía no tienen presencia en esa parte del Gran Buenos Aires.

Uno de los confirmados es SportClub, que tendrá allí su sede más grande del país. El gimnasio contará también con cinco canchas de pádel cubiertas.

Plaza Marechal sumará 128 oficinas profesionales y corporativas Clase A y más de 600 espacios de estacionamiento.

La primera etapa estará integrada por el gimnasio, las canchas de pádel y los primeros espacios destinados a comercios y oficinas.

Un corredor en expansión

Uno de ellos es Pride Canning, un desarrollo de 185 hectáreas que demandará una inversión superior a los u$s 100 millones. El masterplan comenzó a desarrollarse en 2021, cuenta con 750 lotes y ya inició la entrega de los primeros terrenos.

Además del sector residencial, tendrá un paseo comercial de 14.200 metros cuadrados, 10.500 metros cuadrados de oficinas y un hotel de 4500 metros cuadrados. La última etapa estará terminada entre fines de 2028 y comienzos de 2029.

Dentro del mismo predio se construirá el primer Bela Padel Center de la Argentina, desarrollado junto a Fernando Belasteguín. Demandará una inversión de u$s 5 millones y abrirá en mayo de 2027. Ocupará una superficie de 7000 metros cuadrados y tendrá nueve canchas techadas, un microestadio y gimnasio.

En los últimos meses también comenzó a tomar forma Distrito Canning, de Grupo Portland, sobre las 70 hectáreas donde anteriormente funcionaba un campo de golf de 18 hoyos.

El emprendimiento demandará más de u$s 100 millones y tendrá viviendas, oficinas y un paseo comercial sobre la Ruta 58. La primera etapa contempla más de 300 unidades residenciales y edificios corporativos.

El grupo ya cerró acuerdos con Jumbo, Kansas, Santander y el Sanatorio Otamendi para instalarse en el predio. Las obras de infraestructura están en marcha y las primeras entregas están previstas para los próximos 30 meses. Las viviendas de la etapa inicial parten de los u$s 120.000.