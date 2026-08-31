Telecentro dio un paso fuerte en el proceso de consolidación de las telecomunicaciones argentinas.

La compañía acordó la adquisición de iPlan en una operación valuada en alrededor de u$s 260 millones, que le permitirá ampliar su red de fibra óptica, sumar presencia en el interior y reforzar un segmento en el que hasta ahora tenía menor peso: el mercado corporativo.

La documentación de la operación ya fue firmada, aunque el cierre definitivo todavía está pendiente. La transferencia de las acciones y el pago se concretarían dentro de aproximadamente 30 días, según fuentes vinculadas con la transacción. El monto informado corresponde al acuerdo alcanzado entre las partes, aunque todavía resta conocer públicamente la estructura precisa de la compraventa y las condiciones para completar el closing.

La adquisición le agrega a Telecentro una plataforma que combina conectividad residencial con una presencia relevante entre empresas. iPlan cuenta con más de 100.000 clientes y una red de fibra óptica que opera actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán. También ofrece servicios de conectividad corporativa, IT y data center.

Ese alcance le permite a Telecentro acelerar una expansión que, de otra forma, hubiera requerido desplegar infraestructura propia en nuevas plazas.

Al mismo tiempo, profundiza su posición en fibra, una tecnología sobre la que ambas compañías vienen concentrando sus inversiones. Telecentro ofrece actualmente conexiones de hasta 8 gigas sobre su red de fibra, mientras que iPlan construyó buena parte de su propuesta residencial alrededor de la conexión directa al hogar.

El salto de escala de Telecentro

Antes de la operación, Telecentro ya alcanzaba a más de 6 millones de hogares y había registrado ingresos superiores a u$s 600 millones durante 2025.

iPlan, por su parte, facturó cerca de u$s 130 millones el año pasado, de acuerdo con cifras conocidas en el marco de la transacción. La compañía adquirida tiene una penetración cercana al 11% en el segmento residencial y del 17% en el corporativo.

Con la operación, Telecentro sumará más de 100.000 clientes de fibra óptica

Con la incorporación de iPlan, los ingresos combinados quedarían en torno a los u$s 750 millones anuales. Pero el atractivo de la operación no está solamente en el volumen adicional.

La compra le aporta a Telecentro cobertura inmediata fuera de su mercado tradicional y, sobre todo, una cartera corporativa desarrollada durante más de dos décadas.

Ese último punto aparece como uno de los principales complementos entre ambas compañías. Telecentro tiene una presencia ampliamente reconocida en hogares, mientras que iPlan desarrolló una parte sustancial de su negocio entre empresas, con servicios de conectividad, infraestructura tecnológica y almacenamiento de datos.

Cómo se financiará la operación

Para concretar la adquisición, Telecentro recurrió a financiamiento bancario. El principal fondeo provendría de un préstamo sindicado a cinco años y denominado en pesos, otorgado por ICBC, Galicia y Santander. Todavía no trascendieron el monto total financiado, la proporción de capital propio que aportará el comprador ni las condiciones financieras del crédito.

Del lado vendedor participó JP Morgan como asesor financiero, acompañado por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y Mitrani Caballero en materia legal. Telecentro fue asesorada financieramente por F&G Advisors y legalmente por DLA Piper.

La compra se produce, además, en un momento de fuerte reconfiguración del sector.

La adquisición de Telefónica Argentina por Telecom abrió un proceso de concentración y desinversiones que volvió a poner en movimiento a los principales jugadores del mercado. En ese escenario, Telecentro busca ampliar escala mientras fortalece activos propios de infraestructura y conectividad.

La operación con iPlan todavía deberá atravesar las instancias necesarias antes de su cierre definitivo.