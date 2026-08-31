Un día antes de la cita del Consejo del Salario, trascendió que el Gobierno comenzó a explorar una flexibilización de la política salarial que viene aplicando sobre las negociaciones paritarias, empujando un piso garantizado de $1.070.000 brutos para las categorías más bajas de los convenios colectivos.

La iniciativa fue transmitida en conversaciones reservadas entre funcionarios del Ejecutivo y referentes de los sectores empresariales y gremiales y apunta a atender especialmente la situación de aquellos sectores cuyos salarios quedaron más rezagados y que el Gobierno tiene identificados. La idea es alcanzar ese nuevo piso con el pago de bonos o sumas fijas no remunerativas que complementen los aumentos porcentuales.

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