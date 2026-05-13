El avance de las automotrices chinas en la Argentina suma un nuevo capítulo. Ahora fue el turno de Rely, una marca especializada en vehículos comerciales y utilitarios que desembarca en el mercado local de la mano del Grupo La Emilia, histórico jugador del negocio de motos. El debut será con la pick-up mediana R8. La llegada de Rely se canalizará a través de Fleetone, la nueva división de cuatro ruedas creada por La Emilia, bajo la cual concentrará su estrategia automotriz. El objetivo del grupo es ampliar su presencia más allá del negocio de motos, donde opera marcas como Motomel, y ganar terreno en el universo de vehículos utilitarios y de trabajo. La R8 es una pick-up mediana de 5,37 metros de largo, dimensiones similares a referentes del segmento como Toyota Hilux, Ford Ranger o Volkswagen Amarok. Llega con cuatro versiones -Comfort MT, Comfort AT, Luxury MT y Limited AT- y precios que arrancan en u$s 32.000 y llegan hasta u$s 39.500. En equipamiento, la R8 buscará diferenciarse por una propuesta agresiva en relación precio-producto. Desde las versiones de entrada incorpora pantalla multimedia, cámara 360°, control crucero y acceso sin llave, mientras que las variantes más completas suman asistentes avanzados de conducción (ADAS), frenado autónomo, control crucero adaptativo y mantenimiento de carril. La Emilia también puso la lupa sobre la posventa y el abastecimiento de repuestos. Según explicó la compañía, Fleetone tendrá concesionarios en distintos puntos estratégicos y trabajará con stock permanente de piezas para garantizar el servicio técnico. “La llegada de Rely a la Argentina responde a una demanda creciente de vehículos robustos, confiables y, sobre todo, eficientes en términos de consumo y mantenimiento”, afirmó Alan Meller, dueño del grupo, durante el evento de lanzamiento. “Nuestro objetivo es que el cliente vea en Rely no solo un vehículo, sino una herramienta que impulse el crecimiento de su negocio”, agregó. El desembarco de Rely se da en medio de un contexto de fuerte expansión de marcas chinas en la Argentina, especialmente en el segmento de SUVs y pick-ups. En los últimos meses avanzaron lanzamientos de firmas como BYD, Lynk & Co, Omoda, Jaecoo y GWM.