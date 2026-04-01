Como parte del proceso de expansión de la red comercial de la marca en el país, Chery —representada en Argentina por el Grupo Corven— suma un nuevo concesionario oficial en el corredor norte del Gran Buenos Aires. Se trata de Chery Armada Pilar, un espacio desarrollado con una inversión de gran magnitud que refuerza la presencia de la automotriz en uno de los polos de mayor crecimiento del mercado automotor. En el evento estuvieron presentes Charlie Zhang, Vicepresidente de Chery Automobile Co. Ltd. y Vicepresidente Ejecutivo de Chery International; Leandro Iraola, Presidente del Grupo Corven; Tony Li, General Manager para la región de América Latina de Chery International; Claudio San Román, Director de Chery Argentina, y Damián Roncayolo, Presidente de Armada S.A., entre otros. Durante los discursos, Charlie Zhang confirmó el lanzamiento para nuestro país y de la mano del grupo Corven de la pickup mediana Chery Himla, previsto para el segundo semestre de este año. Asimismo, adelantó que van a llegar otros modelos del segmento de SUV para completar la cartera de la marca en la Argentina. El nuevo concesionario fue construido sobre un predio de 5.000 m², con una infraestructura moderna diseñada bajo los estándares internacionales de la marca. El espacio cuenta con 900 m² destinados al salón de ventas y 1.000 m² dedicados al área de postventa, equipada para brindar atención técnica especializada y un servicio integral a los clientes. Concebido como un espacio de experiencia para el cliente, Chery Armada Pilar ofrece un amplio showroom para la exhibición de vehículos, áreas de atención comercial y un entorno pensado para acompañar todo el proceso de relación con la marca, desde la elección del vehículo hasta su mantenimiento. “Esta inversión refleja nuestra apuesta al crecimiento de la zona y a la consolidación de la marca en el mercado local. Y lo hacemos abriendo un concesionario moderno y que está a la altura de lo que los clientes demandan hoy. Todo esto se apoya en los más de 30 años de experiencia que nuestra empresa tiene en el rubro”, comentó Damián Roncayolo, titular de Armada. En el nuevo concesionario se exhibe la nueva generación de la familia de SUV TIGGO —TIGGO 2 PRO, TIGGO 4 HYBRID, TIGGO 7 PRO HYBRID y TIGGO 8 PRO— junto con el ARRIZO 8 CSH, el sedán mediano híbrido enchufable equipado con la tecnología Chery Super Hybrid de última generación. Los clientes también podrán acceder a un completo programa de test drive para conocer de primera mano las prestaciones y atributos de cada modelo. La inauguración se celebra con un evento especial que reunió a directivos de Chery Argentina, representantes internacionales de la marca, autoridades del sector y clientes. Durante la velada se realizarón presentaciones institucionales, el tradicional corte de cinta inaugural y una propuesta cultural que acompañará la celebración, en un espacio pensado para fomentar el encuentro entre invitados, socios comerciales y referentes de la industria automotriz. Con esta apertura, Armada busca fortalecer su posicionamiento en el mercado automotriz y continuar generando valor, empleo y desarrollo en la comunidad, acompañando el crecimiento de la marca en Argentina. “La apertura de nuevos concesionarios es el motor del proceso de crecimiento que estamos impulsando para la marca en el país. Nuestro objetivo es acercar a los clientes una nueva generación de vehículos con tecnología, diseño y eficiencia, respaldados por una red comercial sólida y una experiencia de servicio de primer nivel”, comentó Claudio San Román, director de Chery Argentina.