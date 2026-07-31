Cuando una figura irrumpe en la pantalla de la televisión o en las redes sociales, la reacción de los internautas es automática: entrar al buscador más usado de la Argentina.

Durante todo julio de 2026, la pregunta “quién es...” funcionó como la puerta de entrada para descubrir desde los protagonistas de las instancias decisivas de la Copa del Mundo hasta los nombres detrás de las tendencias mediáticas del momento. ¿Quiénes fueron los personajes más googleados del mes?

El análisis de los datos de Google Trends revela una radiografía exacta de los 10 términos que alcanzaron la categoría máxima de incremento en el país (“Breakout”).

Entre el arbitraje en Norteamérica, las sorpresas de las selecciones rivales, las disputas públicas y el reinicio de la Liga Profesional, estos fueron los nombres que dominaron la conversación digital a lo largo del mes.

Polémicas post Final del Mundo: Rosalía, Mia Khalifa y Samuel L. Jackson

El desenlace del Mundial no solo dejó repercusiones en la cancha, sino que desencadenó fuertes controversias protagonizadas por figuras internacionales.

“Quién es rosalía” y “quién es mía khalifa”

Ocuparon los puestos #1 y #4 de las consultas en alza del mes. La ola de búsquedas se disparó luego de que Mia Khalifa publicara una historia en Instagram que fue reposteada por la cantante española Rosalía, gesto que la audiencia argentina interpretó como una provocación o burla tras la caída de la Selección en la definición.

“Quién es samuel jackson”

Se ubicó en el puesto #9. El reconocido actor estadounidense se sumó a las polémicas posteriores al torneo y escaló fuerte en las tendencias luego del repudio generalizado que provocaron sus declaraciones públicas al tildar a la Argentina como un país racista.

El Mundial en tiempo real: el árbitro de la semifinal y la figura suiza

Al tratarse del registro acumulado de los últimos 30 días, el buscador registró las consultas inmediatas que realizaron los hinchas mientras se disputaban las instancias decisivas de la Copa del Mundo.

“Quién es el árbitro de argentina inglaterra”

Ubicada en el puesto #2, la consulta explotó en la previa y durante el cruce de semifinales.

El foco de los usuarios estuvo puesto en conocer los antecedentes del árbitro norteamericano de origen marroquí, Ismail Elfath, designado por la FIFA para impartir justicia.

“Quién es el arquero de suiza”

En el puesto #6, la consulta fue impulsada por las destacadas actuaciones de Gregor Kobel (figura del Borussia Dortmund), especialmente tras su desempeño decisivo en la tanda de penales frente a Colombia en los octavos de final.

Un crudo testimonio familiar que sacudió los medios

“Quién es tomás cataldi”

Se posicionó en el puesto #3 del ranking. La irrupción de este nombre en el radar masivo ocurrió a mediados de julio, cuando el joven hizo público un crudo relato denunciando violencia física y psicológica por parte de su madre, la influencer Geraldine Mayer.

Su testimonio en redes sociales y su posterior recorrido por programas de televisión generaron un fuerte impacto mediático.

El regreso de la Liga Profesional y las miradas puestas en los bancos de suplentes

Con la reanudación del fútbol local tras el parate mundialista, la curiosidad táctica de las hinchadas se volcó al buscador para chequear la conducción de los equipos más populares:

“Quién es el técnico de river” y “quién es el técnico de san lorenzo”

Se ubicaron en los puestos #5 y #7 respectivamente. Los cambios de nombres en los cuerpos técnicos, las nuevas estrategias y las decisiones de cara al inicio del Torneo Clausura volcaron a miles de simpatizantes a consultar quiénes estaban al frente de ambos planteles.