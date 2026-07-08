Una de las automotrices más grandes de China llegó al país: producen cuatro modelos inéditos y revolucionan el mercado local

La industria automotriz europea vive una transformación histórica tras el desembarco definitivo del gigante asiático Chery Auto en España. Mediante una alianza estratégica con la mítica marca local Ebro, la compañía china ha reactivado la emblemática planta de la Zona Franca en Barcelona tras una inversión millonaria.

Este proyecto de reindustrialización no solo devuelve la vida a una fábrica clave, sino que introduce vehículos de última generación diseñados para el mercado continental. La llegada de estas plataformas tecnológicas promete sacudir los concesionarios españoles con una oferta competitiva en movilidad híbrida, sostenible y accesible para el usuario actual.

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El renacer de la Zona Franca con sello europeo y asiático

La reactivación de la antigua fábrica de Nissan en Barcelona es una realidad gracias a una inversión conjunta que supera los 150 millones de euros. Según informes publicados por Coches.net, las instalaciones de Ebro Factory combinan infraestructuras clásicas con una nueva línea de producción M1 completamente robotizada que cuenta con más de 200 robots industriales.

El presidente de Ebro, Rafael Ruiz, y el CEO de la firma, Pedro Calef, detallaron en declaraciones oficiales recogidas por el diario económico Cinco Días que el complejo ya genera más de 1500 empleos directos y unos 4000 puestos indirectos , devolviendo al tejido industrial catalán su rol como motor automotor.

Los modelos inéditos que ya están en las calles

A diferencia de otros proyectos a largo plazo, la ofensiva comercial de Ebro y Chery ya se comercializa con éxito en los puntos de venta. Los vehículos destacan por sus plataformas avanzadas y mecánicas eficientes:

Ebro S400 : un SUV urbano compacto que debuta a nivel mundial. Incorpora un motor híbrido avanzado (HEV) de 211 CV, doble pantalla digital de 12,3 pulgadas y etiqueta ECO de la DGT. Su precio oficial arranca en los 27.490 euros.

Ebro S700 y S800 : modelos SUV del segmento medio y grande (este último con opción de 7 plazas). Están disponibles en versiones de gasolina de 147 CV e híbridas enchufables (PHEV), con autonomías combinadas que superan los 1100 kilómetros.

Ebro S900: el tope de gama de la firma española. Un imponente SUV híbrido enchufable con tracción 4x4, una potencia descomunal de 425 CV y etiqueta Cero Emisiones, a la venta desde 45.990 euros.

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Un centro de I+D y operaciones para conquistar Europa

El despliegue del grupo automotor chino va mucho más allá de las cadenas de montaje. Chery Auto ha establecido en Cornellà de Llobregat su primer Centro de Operaciones Europeas y un Instituto de Investigación y Desarrollo (I+D) fuera de China.

La marca asiática busca centralizar en territorio español la gestión logística, las finanzas y la adaptación de sus tecnologías a las exigentes normativas de emisiones de la Unión Europea.

Bajo el lema corporativo “En Europa, con Europa y para Europa”, la multinacional también prepara el desembarco de Lepas, su nueva firma secundaria de carácter puramente eléctrico.

Capacidad de producción y planes de expansión futura

Los datos técnicos suministrados por el fabricante confirman que la planta mantiene un ritmo de ensamblado de 250 coches al día con un objetivo de producción de 50.000 unidades anuales de cara al cierre de 2026.

Con el fin de asegurar la máxima confianza de los compradores del mercado local, la red de concesionarios respalda toda la gama de vehículos con una garantía oficial de 7 años o 150.000 kilómetros.

Asimismo, las fuentes corporativas adelantan que los planes de expansión internacional ya han comenzado con las primeras exportaciones a Portugal, preparando el terreno para abastecer a otros mercados del norte de África en el corto plazo.