El Grupo Corven, fabricante nacional de motos, camiones, cuatriciclos y autopartes, redobla su apuesta por la producción local con un ambicioso plan para fabricar vehículos de origen chino en la Argentina, de la mano de Foton, marca que representa en el país desde 2018. El ex Grupo Iraola ya cuenta con experiencia en el negocio: actualmente comercializa unidades importadas y ensambla algunos modelos de camiones de la marca china en el mercado local. En ese camino, la idea de escalar la integración industrial no es nueva. A comienzos del año pasado, su CEO Leandro Iraola, había anticipado a El Cronista que evaluaban la construcción de una planta propia para producir vehículos ante el avance mundial de las automotrices chinas. Sólo en 2025, la industria automotriz de origen chino cuadriplicó sus ventas en la Argentina y alcanzó el 2,2% del mercado total, según datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA). Con más de 12.000 unidades patentadas, el informe sostiene que este crecimiento no responde a un efecto estadístico, sino a un “proceso de maduración de las marcas que ingresaron a partir de 2018”. Con ese panorama, Corven avanza hacia su próxima etapa: “Vamos a aumentar la gama de camiones que fabricamos y comenzar con la producción de las pickups, en una inversión alrededor de los u$s 50 millones en total, de los cuales unos u$s 25 millones estarán destinados a la nueva planta en Campana, para producir entre seis y siete modelos distintos”, manifestó Iraola en diálogo con La Nación. En paralelo, la empresa también estudia la posibilidad de aumentar la fabricación de modelos de origen chino en el país con la reciente incorporación de Chery que, en noviembre de 2025 pasó de estar representada por el Grupo Socma de la familia Macri, a manos de Corven. Desde la empresa señalan que el proyecto aún se encuentra en etapa de evaluación. “Hubo un viaje a China en el que participaron Leandro Iraola y otros ejecutivos para estudiar este tema. Es algo que se está analizando pero todavía no está lo suficientemente madura”, explicaron a este medio. Con visitas frecuentes al país asiático, las conversaciones continúan, aunque sin un cronograma de definición concreto. La intención es enfocar la eventual producción en el segmento SUV y en una pickup. Hoy, la marca comercializa en la Argentina los modelos Tiggo 2 Pro Max, Tiggo 4 CSH, Tiggo 7 Pro Hybrid, Tiggo 8 Pro y Arrizo 8 CSH. En cuanto a la pickup, se trataría de la Himla, un modelo mediano que la compañía registró el año pasado ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).