Welspun Corp, el brazo metalúrgico de un conglomerado indio, se impuso en la licitación para proveer tubos sin costura al gasoducto de Southern Energy (SESA), liderado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, la británica Harbour Energy y la noruega Golar LNG, para el primer proyecto de GNL en la Argentina. Su oferta de US$ 203 millones, según dio a conocer EcoJournal, superó a la de Tenaris (Techint) y a la de cuatro competidores chinos.​

Para proveer de tubos sin costura al gasoducto que une Vaca Muerta con Río Negro, la empresa india compitió con otras 15 firmas (China, España, México, Japón, Turquía). Del proceso quedaron seis finalistas y Welspun ganó por precio y flexibilidad.

Quién es Welspun

Welspun Corp forma parte del grupo Welspun, fundado en 1985 por Balkrishan Goenka, con sede en Mumbai y valor de mercado de US$ 2100 millones en la bolsa india.

El grupo indio, que está presente en 50 países y tiene más de 35.000 empleados , tiene negocios en diversos sectores, tales como textiles para el hogar, textiles avanzados, soluciones de revestimientos (pisos), comercio minorista (retail), infraestructura, almacenamiento, tuberías de conducción (line pipes), tuberías de hierro dúctil (DI), acero inoxidable y aleaciones, arrabio (pig iron), barras de acero TMT, entre otros.

Específicamente Welspun Corp. opera seis plantas en India, EE.UU. y Arabia Saudita, con capacidad de 2,2 millones de toneladas anuales, posicionándose entre los top 2 productores mundiales de tubos de línea.

Sus clientes clave incluyen Saudi Aramco (con el 8,78% de los ingresos), Dow (5,04%), ExxonMobil (4,8%), Petrobras (4.03%), Shell (3,76%) y Chevron (3,25%). La empresa ya tuvo experiencia en proyectos offshore en la Argentina, como Vega Pleyade de Total Austral en Argentina y también en minas en Chile.​

La empresa india se impuso a Tenaris (Techint) en la licitación

Especialización y diversificación

Especializada en tubos sin costura, soldados de gran diámetro (hasta 143 pulgadas), hierro dúctil para agua, acero inoxidable y TMT rebars para infraestructura. En el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026 (jul-sep 2025), vendió 250.000 toneladas de tubos sin costura en India y EE.UU., más 80.000 de hierro dúctil.

Welspun Tubular, la filial estadounidense de Welspun Corp, anunció en octubre de 2024 una inversión de US$ 100 millones para expandir y modernizar su planta en Little Rock, Arkansas, enfocada en tubos para el sector oil & gas. Esta ampliación añadió capacidad de producción que llegaría a 350.000 toneladas por año (KMTPA).

El crecimiento responde a la alta demanda de GNL en Norteamérica y al boom de data centers, que requieren plantas de energía cautiva a gas por fallas en la red eléctrica y necesidades masivas de potencia para IA.

Justamente, Vipul Mathur, CEO de Welspun Corp, destacó esta como una “nueva avenida de crecimiento rápido”, con el 30% de cuota de mercado en los EE.UU. beneficiándose de inversiones energéticas.