El presidente Javier Milei habló en duros términos sobre la licitación para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que Techint perdió ante la empresa india Welspun.

El mandatario defendió la apertura de importaciones y apuntó contra quienes critican la decisión, insinuando que las objeciones responden a intereses particulares.

Lo hizo a través de un posteo en X, luego de que Techint dejara trascender que podría avanzar en un recurso antidumping.

“La nueva Argentina. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién les llena el sobre”, escribió Milei en su cuenta de X.

Minutos más tarde, apuntó directamente contra el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca.

“Desenmascarando operadores. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los tubitos caros...”, expresó al compartir una nota publicada en La Nación.

Si ves "periodistas", "economistas" y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre... https://t.co/3RS39WVza0 — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026

Por primera vez, una compañía extranjera desplazó a un proveedor local en un rubro estratégico: Welspun presentó una oferta final de u$s 203 millones por 480 kilómetros de ductos.

Según publicó ayer el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, la oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Rocca.

El proyecto es para la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

Qué hace Welspun, el gigante indio que le ganó la licitación a Techint

Tal como publicó El Cronista, Welspun Corp, el brazo metalúrgico de un conglomerado indio, se impuso en la licitación para proveer tubos sin costura al gasoducto de Southern Energy (SESA), liderado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, la británica Harbour Energy y la noruega Golar LNG, para el primer proyecto de GNL en la Argentina.

Su oferta de u$s 203 millones, según dio a conocer EcoJournal, superó a la de Tenaris (Techint) y a la de cuatro competidores chinos.​

Para proveer de tubos sin costura al gasoducto que une Vaca Muerta con Río Negro, la empresa india compitió con otras 15 firmas (China, España, México, Japón, Turquía). Del proceso quedaron seis finalistas y Welspun ganó por precio y flexibilidad.