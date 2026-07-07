Con el cierre de la planta de Grupo Dass en Eldorado, Adidas y Nike dejan de producir zapatillas en la Argentina

La fábrica que produce Nike y Adidas en el país reduce a menos de la mitad su personal

Grupo Dass cerrará su planta de Eldorado, Misiones, y pondrá fin a la fabricación de calzado para Adidas y Nike en la Argentina. La producción finalizará entre el 17 y el 25 de julio y la empresa abonará el 100% de las indemnizaciones a los 150 trabajadores alcanzados por la medida, según confirmaron voceros de la compañía a El Cronista.

Con esta decisión, el grupo dejará de tener actividad industrial en el país, aunque mantendrá su estructura comercial. Continuarán operativas las oficinas comerciales en Buenos Aires y los centros logísticos ubicados en Coronel Suárez y Cañuelas.

En la empresa explicaron que la decisión responde a la necesidad de adaptar la operación al contexto actual. “Había que adaptarse, no quedaba otra”, resumieron los voceros consultados.

El cierre de Eldorado marca el final de la producción local de calzado de Grupo Dass, que hasta ahora fabricaba para Adidas y Nike. La compañía seguirá presente en el mercado argentino como distribuidora de las marcas Fila, Umbro y Asics.

Señal de ajuste

La empresa cuenta con ocho plantas industriales en Brasil y una fábrica en Paraguay dedicada a la confección de indumentaria. En la Argentina, la actividad fabril estaba concentrada exclusivamente en la producción de calzado.

Respecto del futuro de la planta misionera, la compañía todavía no definió si la maquinaria permanecerá en Eldorado o será trasladada a Brasil.

El Grupo Dass despidió a 100 personas en su planta de Eldorado, Misiones, por falta de insumos para seguir produciendo

La decisión representa un nuevo paso en la reestructuración de las operaciones de Dass en el país. En enero de 2025, la empresa había cerrado su planta de Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, donde desvinculó a unos 360 trabajadores y concentró toda la producción nacional en Eldorado. En ese momento argumentó que buscaba adecuar su estructura a la nueva dinámica del mercado y a las condiciones comerciales vigentes.

Durante el último año la operación de Eldorado también sufrió sucesivos recortes de personal y una caída de la actividad, un proceso que finalmente derivó en el cierre definitivo de la fábrica.

La planta de Eldorado había llegado a operar con 60 líneas de producción en simultáneo, pero durante el último año funcionaba con apenas 15 por la fuerte caída de la actividad

La decisión confirma un cambio de estrategia que ya se venía gestando. La planta de Eldorado había llegado a operar con 60 líneas de producción en simultáneo, pero durante el último año funcionaba con apenas 15 por la fuerte caída de la actividad. En su momento de mayor expansión empleó a cerca de 600 personas, cifra que fue descendiendo con sucesivos ajustes hasta los 150 trabajadores alcanzados por el cierre definitivo.

Un sector en crisis

El cierre de Eldorado se produce en un contexto de fuerte reestructuración de la industria textil y del calzado. En los últimos meses se sucedieron cierres de plantas, despidos y concursos preventivos en distintas empresas del sector, que atribuyen el deterioro del negocio a la combinación de apertura de las importaciones, caída del consumo, atraso cambiario y altos costos locales.

Entre los casos más recientes figuran el cierre de las plantas de Emilio Alal en Corrientes y Chaco, con 250 despidos; la paralización de una planta de TN & Platex en Tucumán; el pedido de concurso preventivo de Fantome Group, fabricante para marcas como Kappa y Reebok, y de Ted Bodin. En la presentación judicial de Fantome, la empresa calificó el escenario como de “competencia diabólica”, al sostener que la presión de las importaciones le impide igualar precios y obliga a vender por debajo de los costos para sostener participación de mercado.