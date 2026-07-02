Las obligaciones negociables (ON) ganaron protagonismo como una de las opciones más elegidas del mercado de capitales. Estos instrumentos de renta fija permiten prestar dinero a empresas privadas a cambio del cobro periódico de intereses y la devolución del capital en una fecha previamente establecida.

Sin embargo, no todas las ON ofrecen el mismo nivel de seguridad. Al igual que ocurre con otros instrumentos financieros, las emisiones reciben una calificación de riesgo otorgada por agencias especializadas, que evalúan la capacidad de pago de las compañías. Cuanto más alta es esa nota, menor es la probabilidad de incumplimiento.

En Argentina, solo cinco empresas cuentan con obligaciones negociables que poseen la máxima calificación crediticia (AAA), una distinción reservada para emisores con una capacidad excepcional para afrontar sus compromisos financieros. Por ese motivo, suelen ser una de las principales alternativas para los inversores de perfil conservador que buscan generar renta en dólares.

¿Qué significa que una ON tenga calificación AAA?

Las calificaciones crediticias son otorgadas por agencias especializadas que analizan la situación financiera de las empresas y estiman su capacidad para cumplir con el pago de capital e intereses.

La categoría AAA representa la nota más alta que puede recibir un emisor de largo plazo y refleja un riesgo de incumplimiento muy bajo. En otras palabras, indica que la empresa cuenta con una fortaleza financiera excepcional para afrontar sus obligaciones.

Un ejemplo reciente es el de YPF, cuya calificación AAA.ar fue ratificada por Moody’s Local Argentina en abril de 2026 para nuevas emisiones, al tiempo que la calificadora mantuvo una perspectiva estable para la compañía.

Las cinco empresas argentinas que tienen ON con calificación AAA

Actualmente, solo cinco compañías concentran las obligaciones negociables con la máxima calificación crediticia dentro del mercado local.

Su principal atractivo radica en que combinan un elevado nivel de calidad crediticia con rendimientos potencialmente superiores a los de otras alternativas de renta fija tradicionales. Además, permiten diversificar la cartera invirtiendo en compañías líderes de sectores como energía, petróleo, agro e inmobiliario.

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Para quienes tienen un perfil conservador o moderado, representan una forma de acceder al mercado de capitales con un riesgo relativamente acotado frente a otros activos de renta variable.

IRSA

La desarrolladora inmobiliaria cuenta con varias emisiones calificadas AAA, entre las que se destacan:

IRCNO - IRSA -vence el 23/10/2027- precio u$s 101,44- TIR 4,63%

IRCOO - IRSA- vence el 23/10/2029- precio u$s 105,64- TIR 5,39%

IRCFO - IRSA- vence el 22/06/2028- precio u$s 106,71- TIR 4,39%

IRCPO- IRSA- vence el 31/03/2035- precio u$s 107,61- TIR 6,81%

Cresud

La empresa agropecuaria también integra el grupo de emisores con máxima calificación gracias a emisiones como:

CS440 - CRESUD -vence el 17/01/2027- precio u$s 103,55- TIR 4,51%

CS470 - CRESUD- vence el 15/11/2028- precio u$s 103,60- TIR 5,86%

CS490 - CRESUD- vence el 02/09/2027- precio u$s 105,30- TIR 4,74%

YPF

La petrolera concentra una de las ofertas más amplias de ON AAA del mercado argentino, con vencimientos que abarcan desde 2026 hasta 2034.

Entre las principales emisiones figuran:

YFCJO - YPF - vence el 16/10/2032- precio u$s 105,69- TIR 6,67%

YFCKO - YPF - vence el 22/11/2026- precio u$s 101,45- TIR 1,45%

YM34O - YPF - vence el 17/01/2034- precio u$s 108,19- TIR 6,76%

YM37O - YPF - vence el 07/05/2027- precio u$s 102,94- TIR 3,45%

YM380 - YPF - vence el 22/07/2027- precio u$s 103,74- TIR 3,87%

YM390 - YPF - vence el 22/07/2030- precio u$s 109,86- TIR 5,97%

YM420 - YPF - vence el 02/03/2029- precio u$s 104,85- TIR 5,10%

YMC10 - YPF - vence el 27/06/2029- precio u$s 107,60- TIR 4,45%

YMCIO - YPF - vence el 30/06/2029- precio u$s 105,11- TIR 6,00%

YMCXO - YPF - vence el 11/09/2031- precio u$s 110,41- TIR 6,13%

YMCYO - YPF - vence el 10/10/2028- precio u$s 102,78- TIR 5,29%

YMCZO - YPF - vence el 10/10/2028- precio u$s 106,31- TIR 4,07%

Pampa Energía

La compañía energética posee emisiones calificadas AAA con vencimientos de largo plazo:

MGCMO - Pampa Energía- vence el 09/10/2031- precio u$s 108,51- TIR 6,06%

MGCOO - Pampa Energía- vence el 16/12/2034- precio u$s 107,28- TIR 6,84%

MFCRO- Pampa Energía- vence el 14/11/2037- precio u$s 105,35- TIR 7,18%

Pan American Energy

El listado lo completa Pan American Energy, que cuenta con las siguientes ON:

PN350 - Pan American- vence el 27/09/2029- precio u$s 105,05- TIR 5,32%

PN360 - Pan American- vence el 13/11/2031- precio u$s 106,79- TIR 5,83%

PN370 - Pan American- vence el 13/11/2028- precio u$s 102,32- TIR 5,25%

PNDCO - Pan American- vence el 30/04/2027- precio u$s 104,11- TIR 1,82%

PNXCO- Pan American- vence el 30/04/2032- precio u$s 110,38- TIR 6,03%

¿Qué es una obligación negociable y cómo funciona?

Una obligación negociable es un instrumento de renta fija emitido por empresas privadas para obtener financiamiento. Al invertir en una ON, el ahorrista le presta dinero a la compañía, que se compromete a pagar intereses durante la vida del instrumento y devolver el capital al vencimiento.

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Entre las principales ventajas de este instrumento se destacan:

Permiten conocer de antemano el flujo de fondos cuando se trata de emisiones a tasa fija.

Ayudan a diversificar la cartera con deuda de grandes compañías.

En muchos casos ofrecen rendimientos superiores a los de alternativas tradicionales, como un plazo fijo.

Brindan la posibilidad de invertir tanto en pesos como en dólares, según los objetivos del inversor.

¿En qué se diferencian de las acciones y de los bonos?

La principal diferencia entre una obligación negociable y una acción es que, al comprar una ON, el inversor le presta dinero a una empresa, mientras que al adquirir una acción pasa a ser propietario de una pequeña parte de esa compañía.

Además, las ON son instrumentos de renta fija, ya que desde el inicio se conocen las condiciones de pago y la fecha de vencimiento. En cambio, las acciones son activos de renta variable, cuyo rendimiento depende de la evolución del mercado.

Respecto de los bonos o títulos públicos, el funcionamiento es muy similar. La diferencia radica en el emisor: las obligaciones negociables son emitidas por empresas privadas, mientras que los bonos corresponden al Estado nacional, provincial o municipal.