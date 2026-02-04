El presidente de Grupo Techint, Paolo Rocca, le contestó al presidente Javier Milei. Fue luego de la controversia por la compra de caños para un gasoducto privado. Techint perdió a manos de un grupo indio, y el presidente tildó al empresario como “don chatarrín”. “He leído con atención los comentarios del presidente Milei y las intervenciones de sus ministros sobre la conducta de Tenaris en ocasión de una licitación de tubos de conducción para SESA, un importante proyecto para la exportación de LNG desde Argentina”, dice una carta escrita por el empresario. En la misma Rocca repasa el curso de la licitación, las características de su empresa y las políticas en relación a la importación de acero que aplican distintos países. Sin decirlo, parece sugerir diferencias entre la administración de Donald Trump (en Estados Unidos) y las aplicadas por Milei en la materia. “Querría aclarar algunos aspectos relevantes de nuestra posición sobre este asunto”, precisa Rocca. “SESA es una empresa privada que licitó la provisión de 137.000 toneladas de tubos de acero (...).Tenaris es una empresa privada que participó con una oferta de u$s 2090 por tonelada, un precio equivalente a los valores en las principales economías libres como Estados Unidos o Europa, y consistente con los costos directos e indirectos de nuestra operación en Argentina”, describió. “Al ser informados de que había otra oferta a menor precio por parte de un proveedor de origen indio, y siguiendo una práctica absolutamente lícita y habitual en el marco de una relación entre privados, propusimos reducir nuestro precio un 24% hasta igualar la oferta india, y lo hicimos solo para preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular”, añadió. SESA (también conocida como Southern Energy) “actuando en el pleno respeto de sus reglas internas, decidió adjudicar el proyecto al proveedor indio. Perdimos entonces una licitación importante, que representa alrededor del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura”, marcó. “El nivel de precios de este proyecto resulta inferior al de proyectos anteriores (..)”, agregó. “En el acuerdo recientemente firmado entre Argentina y Estados Unidos hay dos secciones muy relevantes sobre la aplicación de reglas del juego en el comercio”, describe Rocca. Allí se refiere a “alineación en materia de seguridad económica” y “empresas estatales y subsidios. En cuanto a seguridad económica, según Rocca, ambos países se comprometen a “combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países. Ambos países también se han comprometido a identificar herramientas para alinear enfoques en control de exportaciones, seguridad de inversiones, evasión de aranceles y otros temas relevantes”. En cuanto a “Empresas estatales y subsidios”, el empresario destaca que “Argentina se ha comprometido a abordar posibles acciones distorsivas de empresas estatales y a revisar los subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral”. Sin decirlo, el empresario desliza que el presidente Trump y Milei no se comportan de la misma manera en esa materia. “Sin lugar a duda, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso. Pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante. La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor de los sectores en los cuales la Argentina tiene ventajas competitivas como la agroindustria, la energía y la minería”, reflexiona.