El gigante cárnico del NOA que busca crecer en el mapa exportador hacia Europa y EE.UU.

En esta noticia Un proyecto que Marín había anticipado

YPF cerró una alianza con Arcos Dorados, operador de McDonald’s en la Argentina y América latina, para llevar la cadena a su red de estaciones de servicio. El acuerdo llega seis meses después de que Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera, adelantara públicamente su intención de asociarse con la compañía.

El acuerdo fue firmado por Marín y Woods Staton, executive chairman del board de Arcos Dorados. Contempla tres modalidades de operación, desde locales independientes hasta espacios integrados con las tiendas Full y la posibilidad de incorporar AutoMac.

YPF es la mayor empresa del mercado en estaciones de servicio. Su participación de mercado roza el 55%. Los precios de sus surtidores son los que definen el pulso de la industria.

“Esta alianza representa un paso clave en nuestra estrategia de transformar la red y elevar la experiencia del cliente. Además, es la concreción de un sueño personal: llevar a McDonald’s a donde solo YPF puede llegar, a cada rincón del país”, afirmó Marín.

Por su parte, Staton destacó que el acuerdo coincide con los 40 años de la cadena en la Argentina y aseguró que abre una nueva oportunidad de crecimiento para la compañía.

Horacio Marín, CEO de YPF y Woods Staton, executive chairman del board de Arcos Dorados

Un proyecto que Marín había anticipado

La llegada de McDonald’s forma parte de una serie de cambios que Marín había presentado a fines del año pasado para las más de 1700 estaciones de servicio que opera YPF. En aquel momento, el ejecutivo explicó que la compañía trabajaría con tres propuestas diferentes.

La primera es YPF Black, destinado al segmento premium. Las estaciones actuales mantendrán el formato tradicional, mientras que RefiPlus será la alternativa de menor costo.

La primera abrió en mayo en Nordelta. El formato incorpora atención personalizada en las islas de carga, asistencia técnica y un espacio denominado YPF Pit Stop para realizar controles rápidos sobre los vehículos. La propuesta gastronómica incluye las hamburguesas de Carne, la marca creada por Mauro Colagreco, además de café de especialidad y beneficios para los usuarios de Serviclub.

Durante la presentación, Marín aseguró que la intención es que las estaciones premium ofrezcan una experiencia diferente y una mayor variedad de servicios.

RefiPlus, en cambio, está pensado para mercados con menor demanda. La primera estación fue inaugurada en Salta.

El CEO de YPF también había adelantado que buscaba incorporar marcas reconocidas para aumentar el flujo de clientes. Entre las alternativas que evaluaba figuraban productos de Nuestras Costumbres Criollas y sándwiches de Valenti para las estaciones premium, además de la posibilidad de sumar locales de Farmacity.

La petrolera trabaja además en estaciones modulares para atender los picos de demanda. La idea es utilizarlas en la Costa Atlántica durante el verano y trasladarlas a los principales centros de esquí durante la temporada invernal.