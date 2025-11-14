McDonald’s inauguró un nuevo local en el Barrio Chino de Belgrano, uno de los enclaves culturales más característicos de la Ciudad de Buenos Aires. El establecimiento, ubicado en la esquina de La Pampa y Virrey Vértiz, es el número 229 de la marca en el país y se distingue por su diseño, su propuesta gastronómica y sus iniciativas sustentables.

El local presenta una ambientación que refleja la identidad del barrio: incorpora faroles decorativos, arcos tradicionales y una paleta de colores inspirada en la estética oriental. También la tipografía utilizada en la cartelería fue adaptada para rendir homenaje a la cultura china, integrando los símbolos y colores característicos del entorno.

Sabores orientales con sello McDonald’s

Como parte de esta apertura, la cadena presentó tres productos disponibles exclusivamente en este local. Se trata de los Chicken Pops, una versión diferente de los tradicionales nuggets, rebozados en panko y acompañados con salsa teriyaki; el Chicken Teriyaki, un sándwich con salsa agridulce; y el Apple Pie Sundae, una reversión del clásico postre con pastel de manzana.

Arcos Dorados

Estas opciones fusionan los sabores del oriente con los productos más reconocidos de McDonald’s, en una propuesta que busca conectar la identidad global de la marca con la diversidad cultural del barrio.

Un espacio pensado para la comunidad

“Este nuevo restaurante representa mucho más que una apertura: refleja nuestra vocación por innovar y por estar cada vez más cerca de la comunidad”, señaló Fernando Arango, gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados. Según explicó, el local no solo busca ofrecer una experiencia diferente, sino también convertirse en un punto de encuentro para los vecinos y visitantes del barrio.

Arango destacó además que el nuevo restaurante será uno de los escenarios principales de las acciones solidarias de la compañía, entre ellas el Gran Día, que se celebrará el 28 de noviembre, destinado a recaudar fondos para organizaciones que trabajan por la niñez y la inclusión laboral juvenil.

Compromiso con la sustentabilidad

El nuevo local incorpora distintas iniciativas orientadas a reducir su impacto ambiental, en línea con el programa Receta del Futuro que Arcos Dorados implementa en toda la región.

“Este restaurante cuenta con diversas acciones sustentables. Tiene iluminación LED, un sistema de control de eficiencia energética para los equipos de aire acondicionado y un proceso de recuperación de agua que se reutiliza en tareas como el lavado del estacionamiento. Además, el aceite usado se destina a la producción de biodiésel y se realiza la separación de residuos” , explicó Lucio Dardes, Director de Operaciones en Arcos Dorados.

Lucio Dardes, Director de Operaciones de Arcos Dorados, junto al jefe de gabinete porteño y la presidenta comunal

También, la tienda dispone de tecnología avanzada en su operación diaria: cuenta con kioscos digitales, cartelería electrónica, un sistema de gestión inteligente de energía y una cinta transportadora para los pedidos, una novedad dentro de la red local.

Innovación, empleo y desarrollo local

Con una superficie de 800 metros cuadrados y capacidad para 147 clientes, el nuevo espacio incluye AutoMac, McCafé, Playland y sectores pensados para la comodidad y el entretenimiento de las familias.

La apertura refuerza el compromiso de McDonald’s con la innovación, la sustentabilidad y la generación de empleo joven. En Argentina, más de la mitad de sus empleados son menores de 25 años, lo que convierte a la compañía en una de las principales generadoras de primeras oportunidades laborales formales en el país.